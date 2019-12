Nữ trung tá “quỵt tiền” bị rối loạn phân liệt cảm xúc, mẹ trả tiền xin lỗi tài xế

Thông tin mới nhất liên quan nữ trung tá Công an Thái Bình bị tố “quỵt tiền” tài xế taxi, ngày 5/12, Công an tỉnh Thái Bình đã chính thức thông tin về vụ việc trên qua quá trình xác minh làm rõ.



Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 12/11, đơn vị nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân (trú tại thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình) đề nghị Công an tỉnh Thái Bình giải quyết việc chị Vũ Thùy Linh, cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Bình có thuê xe của anh vào ngày 08/11/2019 đi một số địa điểm trong và ngoài tỉnh Thái Bình với tổng số tiền là 2.000.000đ (Hai triệu đồng), anh Hân đã đòi nhiều lần nhưng chị Linh vẫn chưa trả.

Trong các ngày 3, 4/12/2019, một số báo điện tử và mạng xã hội phản ánh "Nữ trung tá Công an tỉnh Thái Bình bị tố "quỵt" tiền lái xe".

Thông tin được tài xế Hân đưa lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân và thông tin từ báo chí, mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực tiếp làm việc với anh Bùi Đức Hân, trng tá Vũ Thùy Linh và mẹ đẻ cán bộ Vũ Thùy Linh.

Theo anh Bùi Đức Hân cho biết, ngày 07, 08/11/2019 chị Linh có thuê xe của anh để chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản, ngày 08/11/2019 chị Linh trả cho anh Hân 1.000.000đ (Một triệu đồng), còn 2.000.000đ (Hai triệu đồng) anh Hân đòi nhiều lần nhưng chị Linh chưa trả. Anh Hân đề nghị Công an tỉnh giải quyết, yêu cầu chị Linh trả cho anh số tiền trên.

Trong báo cáo về vụ việc, trung tá Vũ Thùy Linh cho hay, ngày 7, 8/11/2019, có thuê xe anh Hân chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản. Trưa ngày 08/11/2019, chị Linh đã trả cho anh Hân 1.000.000đ (Một triệu đồng). Sau đó anh Hân có đòi chị Linh trả thêm 2.000.000đ (Hai triệu đồng) nữa nhưng chị Linh cho rằng giá thuê xe như vậy là cao nên chưa trả.

Theo mẹ đẻ trung tá Vũ Thùy Linh cho biết, thời gian gần đây, Linh có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, trong cách ăn nói, cư xử, sinh hoạt có nhiều biểu hiện không bình thường. Bà thay mặt gia đình và con gái xin lỗi, trả tiền cho anh Bùi Đức Hân và có đơn cho chị Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh theo quy định.

Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, trung tá Vũ Thùy Linh có tiền sử của bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, gia đình đã đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình từ 29/3/2011 đến ngày 11/4/2011.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng gia đình đưa Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh và xử lý vụ việc theo quy định.

Theo bà Phùng Thị Minh Thuận, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình xác nhận đã trực tiếp thăm khám và điều trị cho trung tá Vũ Thùy Linh. Năm 2011, chị Linh được người nhà đưa vào viện với biểu hiện kích động mạnh. Chẩn đoán lâm sàng chị này bị "Rối loạn phân liệt cảm xúc". Theo lời bà Thuận, khi ấy chị Linh la hét, mất khả năng kiểm soát nên gia đình phải cố định trên cáng. Bệnh viện đã điều trị để chị Linh cắt cơn hưng phấn...

Hồ sơ bệnh án được BV Tâm thần Thái Bình cung cấp cho thấy, chị Vũ Thùy Linh được người nhà (chồng, đã ly hôn) đưa vào nhập viện tại Khoa Tâm căn suy nhược vào tháng 4/2011.

"Sau hơn 1 tuần điều trị, người nhà bà Linh đến làm thủ tục xin ra viện. Các bác sĩ đã dặn dò phải đến khám theo định kỳ nhưng từ đó đến nay chị Linh không quay lại tái khám", bà Thuận cho biết.

Xem thêm video: Bắt đối tượng chặn xe ô tô cướp tài sản trong đêm (An Giang)