Nữ trung tá công an Thái Bình bị tố "quỵt" nợ tiền taxi: Thêm nạn nhân lên tiếng

(Kiến Thức) - Vừa có thêm một nạn nhân tố cáo nữ trung tá Vũ Thùy L, đang công tác tại Phòng Hồ sơ - Nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình "quỵt" nợ tiền taxi. Hiện đã có 2 tài xế taxi tố cáo nữ trung tá công an này.

Được biết, người tố cáo là anh Nguyễn Công Thắng (24 tuổi, trú xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình) đang làm việc cho hãng taxi Mai Linh Thái Bình. Anh Thắng cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 16/10, anh nhận "cuốc" khách từ tổng đài. Trong quá trình chở nữ hành khách, anh Thắng bị CSGT bắn tốc độ.



Lúc này, nữ khách xưng là trung tá Vũ Thùy L, đang công tác tại Phòng Hồ sơ - Nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình và đề nghị anh Thắng đưa 2 triệu đồng để chị L. xin CSGT không giữ bằng lái của anh 2 tháng. Anh Thắng đồng ý và đưa tiền cho L. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn phải đến trụ sở cơ quan chức năng nộp phạt.

Sau đó, anh Thắng điện cho chị L. để lấy lại số tiền đã đưa. Thế nhưng, không những chị này không trả tiền mà còn thách thức anh Thắng.

Anh Thắng cho biết mình vẫn đang lưu lại những tin nhắn trao đổi với nữ trung tá công an. Hiện anh đang thu thập lại tất cả chứng cứ để tố cáo, giao nộp cơ quan chức năng làm bằng chứng.

Trao đổi với PV Kiến Thức vào sáng 3/2, một cán bộ Phòng thanh tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) tài xế taxi trình báo về việc bị nữ trung tá công an Vũ Thùy L. cố tình "quỵt" số tiền cước taxi 2 triệu đồng.

Nội dung tố cáo kèm tin nhắn của anh Hân về việc bị nữ trung tá công an Vũ Thùy L. cố tình "quỵt" số tiền cước taxi 2 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn của anh Hân, Phòng thanh tra đã chuyển cho lãnh đạo PV06 tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền và hiện nay vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh.

Như vậy, hiện giờ đã có 2 nạn nhân cùng lên tiếng tố cáo nữ trung tá Vũ Thùy L. ăn quỵt tiền.

Trao đổi với báo chí, nữ trung tá Vũ Thùy L . thừa nhận có đi xe của anh Bùi Đức Hân và đã trả 1 triệu đồng. Vị nữ cán bộ này cũng xác nhận sau khi anh Hân có đơn tố cáo nữ trung tá Vũ Thùy L."quỵt” tiền taxi thì chị đã viết bản tường trình theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan.

Chiều 2/12, PV Kiến Thức có liên lạc với chị L. qua số điện thoại thì nữ trung tá công an cho biết, mọi việc liên quan đến việc tài xế taxi tố cáo nữ trung tá công an quỵt tiền thì cứ liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình.

