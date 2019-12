Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hư hỏng nặng: Trách nhiệm Bộ GTVT?

Tại cuộc họp báo Chính Phủ chiều 2/12, báo chí đề cập việc Bộ Công an có bắt giam các cá nhân liên quan đến dự án cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng vừa được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và đặt câu hỏi với Bộ Công an: Việc điều tra dự án có ảnh hưởng đến việc bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng của dự án hay không vì hiện tại liên tiếp phát hiện hư hỏng thêm ở tuyến đường này.

Đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ GTVT khi cao tốc ngày càng hư hỏng nhiều và có cần một cơ quan độc lập hoặc thông qua Bộ GTVT hoặc Bộ Xây dựng cùng xem xét những dự án này để sửa chữa tận gốc hay không?



Trả lời câu hỏi trên, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, về cơ bản việc Bộ Công an bắt giữ một số người vi phạm trong dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Nam sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến việc bảo dưỡng, duy tu hay sửa chữa tuyến đường này. Tuy nhiên tại một số thời điểm nào đó, cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Bộ Công an sẽ thực hiện biện pháp điều tra để làm giảm thấp nhấp ảnh hưởng đến quá trình khắc phục, sửa chữa đoạn cao tốc này.

Trả lời câu hỏi liên quan trách nhiệm Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đối với dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, cơ quan của Bộ Công an cũng đã có ý kiến. “Chúng tôi sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ án cũng như trong quá trình sửa chữa, khắc phục”, ông Đông nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Dự án này sử dụng vốn ODA và vốn vay của Ngân hàng Thế giới và theo quy định đầu tư, Bộ GTVT là cơ quan quyết định đầu tư và Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc là chủ đầu tư dự án. Trong dự án này có vay lại phần vốn ODA của Chính phủ vay và sẽ tổ chức thu phí để hoàn trả phần vốn vay này.

Theo quy định về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến việc quản lý đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình tại Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật hướng dẫn của Luật Xây dựng, Bộ GTVT có trách nhiệm quyết định đầu tư và kiểm tra tổ chức quản lý chất lượng công trình đầu tư của nhà thầu. Còn ở đây chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc là cơ quan quyết định từ thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổ chức chọn thầu , quản lý thực hiện.

“Bộ GTVT chịu trách nhiệm gì thì đó là quyết định đầu tư, chủ quản đầu tư, tổ chức thực hiện quản lý đầu tư, tổ chức kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện. Liên quan đến những khiếm khuyết, hư hỏng thì Bộ đã đang và rất quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, chỉ đạo nhà thầu tư vấn khắc phục những hư hỏng khiếm khuyết trên phạm vi của dự án này”, Thứ trưởng Đông cho biết.

Thứ trưởng GTVT nói rằng, thực tế, Bộ sẽ dùng cơ quan tham mưu, chúng tôi có Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình xây dựng rà soát tất cả các quy định và tham mưu để xác định rõ trách nhiệm. Giai đoạn này là giai đoạn đang được bảo hành công trình nên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và trách nhiệm của các nhà thầu công trình.

“Quan điểm của chúng tôi là phải khắc phục triệt để và đảm bảo ổn định công trình đúng thiết kế và khai thác lâu dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư cũng như các nhà thầu khắc phục sớm nhất.

Mặc dù Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc từ tháng 9/2018 đã chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhưng trách nhiệm là Bộ quản lý chuyên ngành và cơ quan quyết định đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục dự án này”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay.

