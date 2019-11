Nữ sinh ở Hà Nội sinh con bỏ thùng rác: Sự lạnh lùng phải trả giá thế nào?

Liên quan đến vụ việc thi thể bé sơ sinh được phát hiện trong thùng rác ở Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 5/11, lãnh đạo UBND phường Văn Chương xác nhận Lương Thị Hà My (20 tuổi, sinh viên năm 3 của một học viện ở Hà Nội) là người mẹ vứt bỏ đứa con mới sinh vào thùng rác. Được biết, cháu bé nặng khoảng 4 kg, được bọc trong túi nylon và bị rác phủ kín người.

Nữ sinh viên được cho là sinh ra cháu bé và hình ảnh cháu bé được người dân tiến hành thủ tục để mai táng.

Dư luận đặt ra câu hỏi rằng người mẹ vứt bỏ com của mình vào thùng rác sẽ bị xử thế nào ?. Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an sẽ vào cuộc điều tra làm rõ, khi bé sinh ra có còn sống hay đã tử vong.

Trong trường hợp bé sơ sinh, sinh ra còn sống thì được xác định là con người, có quyền và nghĩa vụ trách nhiệm. Còn nếu bé sơ sinh khi sinh ra đã bị chết lưu hoặc do xảy thai dẫn đến tử vong thì câu chuyện sẽ khác, cơ quan Công an sẽ tiến hành khởi tố hình sự vụ án để điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

Luật sư Cường cho biết thêm, trường hợp do tập tục lạc hậu, tình trạng quẫn bách, người mẹ vứt bé sơ sinh vào thùng rác dẫn tới tử vong thì người mẹ đó sẽ phạm tội giết con mới đẻ.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Tại Khoản 1 của Điều 24 của Bộ luật hình sự hiện hành quy định: Người mẹ nào bị ảnh hưởng tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong vòng 7 ngày tuổi sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Theo đó, cơ quan Công an sẽ chứng minh đứa con còn sống do 2 nguyên nhân, tư tưởng lạc hậu mà giết con hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt.

Luật sư Cường cho rằng, trong trường hợp này, người mẹ lại là sinh viên của trường đại học, có trình độ, hiểu biết, nhận thức được việc vứt bỏ như vậy dẫn đến bé sơ sinh tử vong. Hơn nữa, có rất nhiều cách để lựa chọn như cho bé đi làm con nuôi hoặc chấp nhận làm người mẹ đơn thân. Vì thực tế, trong lối sống của giới trẻ không chịu trách nhiệm hành vi của bản thân, việc này đáng lên án, mà khi mang thai đến 8-9 tháng sinh ra một đứa con, mà lại giết hại như vậy thì đó là một tội ác, vi phạm pháp luật, cần phải bị xử lý nghiêm. Theo đó, cơ quan Công an sẽ tiến hành làm rõ xử lý theo qui định của pháp luật.

