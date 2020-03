Hải Phòng: Nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man tại nhà riêng

(Kiến Thức) - Khi đi làm về, bố nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng bàng hoàng phát hiện con gái nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, nữ sinh đã tử vong.

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man ở Hải Phòng, sáng 18/3, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, các lực lượng công an phối hợp đã bắt giữ được nghi phạm là nam thanh niên sát hại nữ sịnh lớp 9.



“Sáng 28/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Kiến Thụy, Công an thị xã Quảng Yên bắt giữ nghi phạm tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh”, Đại tá Lê Hồng Thắng cho biết.

Tuy nhiên, hiện danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 25/3, bố nữ sinh lớp 9 P.T.M.M. (SN 2005, ở thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy,TP Hải Phòng) đi làm về thì phát hiện M. nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Gia đình nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, M. không qua khỏi và tử vong vào hồi 23h cùng ngày.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Kiến Quốc lập tức có mặt tại hiện trường, nắm bắt tình hình và báo cáo sự việc lên Công an huyện Kiến Thụy.

Hiện trường vụ án.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng, các cơ quan chuyên môn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để xác định nguyên nhân chết.

Đồng thời cơ quan chức năng tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan, khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, hàng ngày, nữ sinh M. ở nhà với bố, còn mẹ đi làm ăn xa nhà trong miền Nam.

Vụ án đang được điều tra làm rõ...