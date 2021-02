Nữ sinh lớp 10 bị bạn trai bóp cổ chết: Ngoài án... đền bù thế nào?

Ngày 26/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ nghi phạm vụ nữ sinh lớp 10 bị bạn trai bóp cổ chết ở huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam). Tại cơ quan Công an, bước đầu Trần Mạnh Hùng (SN 1999) khai nhận, do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V. (SN 2005 trú ở huyện Bình Lục, Hà Nam).

Đêm 23/2, Hùng đón V. về nhà mình ngủ, đến trưa ngày 24/2 khi biết gia đình đi tìm, vì lo sợ Hùng và V. thống nhất cùng nhau tự tử. Sau đó, Hùng dùng tay bóp cổ V. đến tử vong và nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành, sau đó nghi phạm đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị bắt giữ.

Trần Mạnh Hùng tại cư quan Công an. Trao đổi với PV về vụ án, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, ngoài trách nhiệm hình sự thì sau khi xác định được hung thủ thì hung thủ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng cho gia đình nạn nhân và các khoản chi phí mai táng… theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội). Luật sư Tùng nói: "Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định". Còn luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là vụ án giết người và có thể có hành vi hiếp dâm hoặc giao cấu trái ý muốn. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ mục đích để giải quyết triệt để theo quy định pháp luật. Theo thông tin ban đầu của vụ án thì đối tượng đã 22 tuổi, là người đã thành niên và có nhận thức đầy đủ. Vì thế, hành vi bóp cổ nạn nhân dẫn đến nạn nhân tử vong là hành vi giết người. Với hành vi này thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự năm 2015. Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này theo lời khai của đối tượng, y đã bóp cổ nạn nhân đến khi tử vong sau đó tự tử nhưng không chết. Bởi vậy hành vi bóp cổ nạn nhân thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong sự việc này, luật sư Cường nhấn mạnh: "Không loại trừ trường hợp đối tượng giết người sau đó dựng hiện trường giả và đưa ra những thông tin gian dối để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hành vi xâm hại tình dục ở đây hay không, trên cơ sở hiện trường có bị xáo trộn hay không, nạn nhân có dấu vết để lại cho thấy bị tấn công hay không làm cơ sở tìm ra bản chất của sự việc. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng đã đe dọa uy hiếp, giao cấu trái ý muốn của nạn nhân hoặc do mâu thuẫn mà sát hại nạn nhân thì tính chất của vụ việc sẽ nghiêm trọng hơn và có thể bị xử lý thêm về hành vi vi phạm pháp luật khác". Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ngoài ra, luật sư Cường cho biết thêm, trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ độ tuổi của nạn nhân, làm rõ thời điểm đối tượng quan hệ tình dục với nạn nhân, nạn nhân đã đủ 16 tuổi hay chưa. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng đã thành niên mà quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi thì sẽ bị xử lý hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Hiện vụ nữ sinh lớp 10 bị bạn trai bóp cổ chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này; b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng; c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; d) Thiệt hại khác do luật quy định. 2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. >>> Xem thêm video: Nữ sinh lớp 10 bị bạn trai bóp cổ chết