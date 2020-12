Hai Bộ chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị đánh sau tai nạn

(Kiến Thức) - Bộ Công an chỉ đạo Công an Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc người đàn ông đánh nữ sinh sau va chạm giao thông và truy tố trước pháp luật. Bộ GD&ĐT cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh.

Hai Bộ vào cuộc



Sáng 9/12, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 và Năm an toàn giao thông năm 2020, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã dẫn vụ nữ sinh bị đạp vào đầu sau va chạm giao thông tại Bình Dương để nói về các hiện tượng phi văn hóa trong giao thông.

“Phi văn hóa trong giao thông tôi nói ngay như trường hợp ở Bình Dương một thanh niên vi phạm giao thông còn đánh nữ sinh. Đã vi phạm làm ngã em nữ sinh rồi còn quay lại đánh người ta bằng ống nước. Dã man không? Sau đó một số thanh niên kéo đến nhà anh này bắt anh này đem nộp công an hình như cũng đánh lại anh này. Bắt giao công an thì được, nhưng đánh lại thì không nên" – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Clip ghi lại vụ việc.

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị đạp vào đầu sau tai nạn tại Bình Dương, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án và truy tố đối tượng Lê Tấn Thành trước pháp luật, xử lý vụ án nghiêm túc, quyết liệt để răn đe.

Ngày 9/12, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ công tác Chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin, hình ảnh do báo chí đăng tải về vụ việc thanh niên đánh, đạp nữ sinh sau va chạm giao thông, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương khẩn trương xác nhận thông tin về hai em nữ sinh bị đánh nói trên; chỉ đạo các thầy cô giáo thăm hỏi, cùng gia đình động viên tinh thần, tư vấn tâm lý cho các em để học tập, sinh hoạt bình thường trở lại.

Đồng thời, chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để điều tra, làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật của người liên quan; đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật cho các em theo qui định tại Luật Trẻ em; áp dụng phương thức Trợ giúp pháp lý thân thiện cho các em học sinh. Cũng theo ông Linh, liên quan đến vụ việc này, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc và truy tố trước pháp luật.

Trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an xử lý nghiêm trường hợp này.

Ông Thao nói rằng, đã chỉ đạo các ngành chức năng thu thập chứng cứ, hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn. Nếu có dấu hiệu hình sự thì khởi tố xử lý án điểm, với mục đích là vừa răn đe vừa giáo dục cộng đồng.

Trước đó, chiều 7/12, đối tượng Lê Tấn Thành điều khiển xe mô tô xảy ra vụ va chạm giao thông với cháu Võ Ngọc Khánh Vy (SN 2005, ở phường Tương Bình Hiệp) làm cả hai xe ngã xuống đường. Cú va chạm bất ngờ còn khiến 1 người phụ nữ điều khiển xe máy phía sau không kịp phanh nên đã lao vào và ngã bay về phía trước mấy mét.

Lúc này, Thành xông đến vị trí cháu Vy đang nằm trên đường và dùng chân phải đá liên tiếp nhiều cái trúng vào vùng mặt của Vy, rồi Thành dùng chân phải đạp một cái trúng vào vùng đầu của cháu Vy. Sau đó, Thành rút ra một cây ba khúc bằng kim loại đánh vào vùng đầu cháu Vy gây thương tích. Tiếp đó, Thành dựng xe lên và nổ máy xe chở Phượng đi về nhà ngủ. Riêng cháu Vy được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu.

Kể lại vụ việc, nữ sinh Võ Ngọc Khánh Vi cho biết, khi xảy ra vụ việc em đang chở bạn từ trường học về nhà bằng xe đạp điện, đến đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) do không kịp tránh chiếc xe máy qua đường nên Vi tông mạnh vào đuôi xe do Thành điều khiển.

Đang đau đớn vì bị ngã xuống đường Vi bị Thành dùng chân đạp vào đầu. “Cháu chưa kịp phản ứng thì bị người đàn ông dùng cây sắt đánh vào đầu. Cháu không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện”, - cháu Vi nói.

Sau vụ việc, cháu Vi phải khâu tới 10 mũi ở đỉnh đầu do bị thương, gia đình nghi vấn do Lê Tấn Thành dùng gậy ba khúc đánh trúng.

Hiện Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Thành (SN 1991, cư trú số 1380/53/6 khu phố 3, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của Thành có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm.

Luật sư Cường phân tích, một người đàn ông to khỏe, chỉ vì va chạm giao thông đã xông vào đánh cháu học sinh một cách tàn nhẫn, đá vào mặt, vào người, thậm chí dùng gậy sắt vụt vào đầu cháu bé khiến nạn nhân gục ngã là một sự việc gây bức xúc dư luận, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể được đoạt tính mạng của nạn nhân.

Hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý hành vi côn đồ này theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành

Theo luật sư Cường, trường hợp có kết quả thương tích dù dưới 11 % vẫn sẽ khởi tố hình sự đối tượng này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm, có thể còn tính tiếp nữa là phạm tội với người dưới 16 tuổi (nếu nạn nhân là trẻ em).

Nếu thương tích của nạn nhân dưới 11 % hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm... người đàn ông này này sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể đến 3 năm tù. Trường hợp thương tích từ 11 % đến dưới 30 % thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên.

Luật sư Cường cho rằng, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ hành vi, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có thể bắt tạm giam người đàn ông này để xử lý theo quy định pháp luật.

Với những đối tượng côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác như vậy thì cần phải xử lý nghiêm minh. Những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng diễn ra nơi công cộng gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Bởi vậy, việc xử lý đòi hỏi nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, việc áp dụng chế tài cần đảm bảo nghiêm minh để thể hiện tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Một xã hội văn minh, lành mạnh thì không có chỗ cho những đối tượng côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật như vậy.

>>> Mời độc giả xem thêm video Va chạm với ô tô, một nữ sinh tử vong tại Đồng Nai