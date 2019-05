Nữ sinh 13 tuổi ở Thanh Hóa tự bỏ nhà đi, không hề bị bắt cóc

(Kiến Thức) - Công an Cà Mau xác nhận P.T.N tự bỏ nhà đi không phải bị bắt cóc như lời khai của N.

Liên quan đến vụ nữ sinh 13 tuổi mất tích, theo thông tin ban đầu P.T.N ở Nông Cống, Thanh Hóa bị bọn buôn người lừa bắt cóc để đưa sang Campuchia.

Ngày 6/5, theo thông tin trên Zing.vn, công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đã điều tra và đưa ra kết luận: "Qua lời khai của những người có liên quan và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã khẳng định thông tin bắt cóc bé gái tại tỉnh Thanh Hóa và vào đến tỉnh Cà Mau thì nạn nhân tự thoát thân là không đúng. Cháu N. tự bỏ nhà đi", một cán bộ Công an tỉnh Cà Mau cho biết.

N. tại trụ sở công an (Ảnh theo VOV)

Trước đó, N được một người dân ở ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng (Cái Nước, Cà Mau) đưa đến trình báo Công an xã Phú Hưng trong tình trạng mệt mỏi, theo lời kể của N, N bị người lạ mặt trói và nhốt trong thùng xốp ở Thanh Hóa rồi đẩy lên xe đò. N đã tự cởi trói và trốn thoát được khi xe đến Cà Mau . Do không biết về nên nữ sinh đã đi theo tuyến Quốc lộ 1 và tìm người dân mượn điện thoại gọi về nhà.

Tuy nhiên công an cùng gia đình đưa N. đi đến nhiều nơi trong xã Phú Hưng. Mục đích của việc làm này là để chứng minh lời khai của N. đã tự cởi trói và chui ra khỏi thùng xốp nhằm trốn thoát khỏi nhóm buôn người. Nhưng lời khai của thiếu nữ mô tả đều không phù hợp với thực tế tại địa bàn.