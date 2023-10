“Nữ quái” mạo danh Phó tổng Giám đốc tập đoàn lừa hơn 32 tỷ đồng

Ngày 13/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã đối với Vũ Thị Thu Hương (SN 1973; trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Vũ Thị Thu Hương và quyết định truy nã.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2021, Vũ Thị Thu Hương đã nói dối bạn học Đại học rằng mình là Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của 1 Tập đoàn và 1 công ty cổ phần; được giao huy động tiền góp vốn vào các dự án của Tập đoàn, ai tham gia sẽ được hưởng lãi suất cao.

Do tin tưởng lời đối tượng, một số người bạn của Hương đã ký hợp đồng góp vốn và vay vốn. Tổng số tiền Hương nhận là hơn 32 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hương bỏ trốn. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Thị Thu Hương với tội danh " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 22/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Thị Thu Hương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT: 0934350505), cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin Công an TP Hà Nội. Cơ quan công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.