Người phụ nữ chết tức tưởi dưới tay kẻ sát nhân vì bao thuốc lá

Theo hồ sơ vụ án, sáng 24/5/2014, sau hàng chục cuộc gọi không thể liên lạc được, người thân đã tới cửa hàng cũng là nơi ở của bà Phương Thị Xa (SN 1961, trú tại phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang). Nơi bà Xa ở là dãy nhà cấp 4 cũ kĩ, lụp xụp, đi thuê lại. Khi tới nơi, mọi người phát hiện ngôi nhà bị khóa cửa ngoài, không gian im ắng đến lạ thường. Ghé mắt nhìn qua khe cửa, người thân phát hiện có vết máu, kéo lê dưới nền nhà nên đã lập tức hô hoán. Khi cánh cửa được mở ra, trước mắt mọi người là cảnh tượng hãi hùng: Thi thể bà Xa bị nhét trong gầm giường, với rất nhiều vết thương. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương tiếp cận, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ cho công tác điều tra. Kết quả cho thấy, nạn nhân bị kẻ thủ ác đâm nhiều nhát bằng vật sắc nhọn trên khắp cơ thể dẫn tới tử vong. Thời điểm bà Xa bị sát hại rơi vào khoảng trưa ngày hôm trước (23/5). Nơi xảy ra vụ án mạng nằm khá biệt lập với khu dân cư, khung giờ xảy ra vụ việc lại ít người qua lại, không có nhân chứng nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. (Nơi xảy ra sự việc, ảnh tư liêu) Thông tin bà Phương Thị Xa bị sát hại dã man khiến dư luận địa phương vô cùng sửng sốt và lo sợ. Do tại hiện trường, đồ đạc không bị xáo trộn nhiều, trang sức trên người nạn nhân vẫn còn nguyên, duy chỉ có điện thoại và giấy tờ tùy thân của bà Xa bị biến mất, nên khá nhiều giả thuyết về động cơ gây án của hung thủ được cơ quan điều tra đưa ra. Nổi lên trong số đó là nguyên nhân do tình hoặc tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình xác minh nhân thân của nạn nhân được biết, bà Xa từng có gia đình riêng nhưng đã ly hôn. Một mình bà Xa thuê trọ dãy nhà cấp 4 để kinh doanh gạo, kết hợp buôn bán tạp hóa. Nạn nhân được đánh giá là người hiền lành, ít va chạm, xích mích với những người xung quanh. Liên quan tới vụ án trên, theo chia sẻ của một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được dấu vân tay lạ không phải của nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc các đối tượng tình nghi, cơ quan công an nhận thấy nổi lên Nguyễn Văn Toàn (SN 1990, trú tại tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang). Toàn là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, nghiện game online và từng có thời gian phải đi cơ sở giáo dưỡng. Ngày 17/6, sau khi đối chiếu dấu vân tay thu được tại hiện trường, cơ quan chức năng khẳng định Toàn chính là nghi phạm nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Quá trình khám nhà đối tượng, công an thu giữ một điện thoại di động, một ví nữ và giấy tờ tùy thân của chính bà Phương Thị Xa được cất giấu ở rãnh nước phía chuồng gà. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Toàn đã phải cúi đầu nhận tội. Toàn khai, khoảng 13h ngày 23/5, đối tượng tới cửa hàng của bà Xa để mua nước đá. Tại đây, Toàn bị nạn nhân đòi tiền bao thuốc lá trước đó mua chịu. Trong lúc lời qua tiếng lại, bà Xa đã khiến Toàn nổi điên. Đỉnh điểm, Toàn đẩy ngã bà Xa và dùng kéo đâm liên tiếp vào nạn nhân. Nhận thấy bà Xa đã tử vong, Toàn bình tĩnh lấy quần áo nạn nhân, lau các vết máu, kéo xác đẩy vào gầm giường rồi rửa chân tay sạch sẽ. Trước khi rời hiện trường, Toàn đã lấy chiếc ví bên trong có 400 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân cùng điện thoại di động của nạn nhân. Số tiền lấy được Toàn đã tiêu hết vào việc cá nhân. Sau đó, Toàn vẫn đi làm bình thường, thậm chí hôm công an khám nghiệm hiện trường, đối tượng vẫn thản nhiên đến đứng xem cùng mọi người. Ngày 25/12/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Toàn ra xét xử về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tại tòa, Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo tổng mức hình phạt cho 2 tội danh là chung thân.

