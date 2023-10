Hiệu trưởng ở Lâm Đồng quan hệ với bé gái... những kẻ vấy bẩn chữ thầy

Hiệu trưởng ở Lâm Đồng quan hệ với bé gái: Ngày 12/10, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với ông Trần Sỹ Huỳnh (42 tuổi, hiệu trưởng một trường THCS-THPT ở huyện Bảo Lâm) đề điều tra hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, ông Huỳnh đi mua đồ ăn tối và gặp bé A. bán hàng nên làm quen, xin số điện thoại và trao đổi qua mạng xã hội. Sáng 2/10, ông Huỳnh nhắn tin hẹn A. đến một khách sạn ở phường B’Lao, TP Bảo Lộc và được bé đồng ý. Tại đây, cả hai quan hệ tình dục rồi sau đó trả phòng ra về. Một ngày sau, người thân A. thấy bé gái này có nhiều dấu hiệu nghi vấn, điện thoại có nội dung tin nhắn với ông Huỳnh nên truy vấn. Nghe A. kể lại việc đã quan hệ tình dục với ông Huỳnh nên gia đình trình báo công an. Dâm ô nữ sinh lớp 8, thầy giáo bị bắt tạm giam: Ngày 5/4, lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sơn Hà (27 tuổi) về tội Dâm ô. Hà là giáo viên trường THCS ở TP Mỹ Tho. Hồi giữa tháng 3, mạng xã hội xuất hiện tin nhắn với nội dung quan hệ trên mức tình cảm giữa Hà và một nữ sinh lớp 8. Nhà trường đã làm việc với giáo viên và nữ sinh, sau đó có báo cáo thể hiện nữ sinh tự tạo Facebook giả nhắn tin qua lại với thầy giáo nhằm gây mất uy tín giáo viên và nhà trường. Sau đó, phụ huynh của nữ sinh đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra. Lúc này, Hà thừa nhận nội dung các tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội là do giáo viên này trao đổi với nữ sinh. Thầy giáo khai nhận dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học: Ngày 24/2, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với thầy giáo Nguyễn Văn H.N. (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An) - giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê, liên quan đến việc "đụng chạm" nhiều học sinh nữ trong trường. Tại cơ quan điều tra, thầy Nguyễn Văn H.N khai nhận đã nhiều lần sờ mó vào những bộ phận nhạy cảm của các em học sinh nữ. Thầy giáo dâm ô nữ sinh lớp 9 ở Hải Dương: Ngày 11/7/2022, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhận được đơn của cháu H., SN 2007 và ông Th. là bố đẻ của cháu H. tố giác ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, giáo viên Trường THCS Lê Lợi) nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hồng đã khai nhận nhiều lần có hành động hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của 2 nữ sinh trong các giờ học Ngữ văn trên lớp. Ngày 15/7/2022, công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hồng về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Thầy giáo xâm hại học sinh lớp 5 ở Thái Bình: Ngày 4/5/2022, Công an huyện Tiền Hải ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Tám (SN 1978, trú tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Trước khi bị bắt giam, Tám là giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Long (xã Đông Long, huyện Tiền Hải). Theo gia đình, cháu N.D.A. (11 tuổi) nạn nhân bị xâm hại vào khoảng giữa tháng 4/2022. Sau đó, cháu A. có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ. Thầy chủ nhiệm dâm ô 4 học sinh tiểu học: Ngày 17/1/2022, Công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hà Hoàng Tú (SN 1990, trú tại xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 12/1/2022, Hà Hoàng Tú (giáo viên Trường Tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bản Tèn) đã có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của 3 cháu cùng sinh năm 2013 và là học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bản Tèn do Tú làm chủ nhiệm. Thầy giáo dâm ô 4 nam sinh ở Tây Ninh bị tuyên án 8 năm tù giam: Ngày 5/11/2021, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án thầy giáo quan hệ tình dục và dâm ô nhiều nam sinh xảy ra tại Trường THCS Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). HĐXX đã tuyên án 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982, giáo viên Trường THCS Phước Minh). Ngoài ra, từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, Nhựt còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với 3 nam sinh khác cùng tại nhà riêng và tại phòng thí nghiệm sinh học của trường nhiều lần. Thầy giáo dâm ô với hai học sinh lớp 2 rồi uống thuốc tự tử: Ngày 17/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Châu (SN 1971, giáo viên Trường Tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là em N. (SN 2012) và H. (SN 2012), học chung lớp 2 tại Trường Tiểu học Minh Thuận 1. Khi biết bản thân bị tố cáo về hành vi này, ông Châu đã dùng thuốc diệt cỏ để tự tử. Tuy nhiên, sự việc được người thân phát hiện và ông này đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu. >>> Xem thêm video: Khởi tố hiệu trưởng dâm ô 2 học sinh lớp 9 ở Hòa Bình.

