Cháy nhà cao tầng trong đêm, một người mắc kẹt ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h12 ngày 12/10, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân số 652 Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau đó, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàng Mai xuất 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ và dập lửa.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong nhà có 5 người, 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài an toàn, 1 người mắc kẹt trên tầng 4 được lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng cứu ra ngoài. Sau khoảng 20 phút, vụ cháy được dập tắt.

Theo cơ quan công an, ngôi nhà rộng 30m2 cao 4 tầng 1 lửng 1 tum; diện tích cháy khoảng 60m2 (toàn bộ tầng 1 và tầng lửng). Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản thiệt hại 3 xe máy, 3 điều hòa, 1 tivi, 1 ghế sôfa và vật dụng khác. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang điều tra nguyên nhân vụ c háy nhà trong đêm .