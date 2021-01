Ngày 14/1, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Tạ Thị Suối Vân (sinh năm 1992, trú tại xóm Đội 2, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ). Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán hoa phong lan giả trên các trang mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, Tạ Thị Suối Vân khai nhận do thấy được lợi nhuận quá lớn từ việc mua bán hoa phong lan đột biến nên đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook, tạo tài khoản mang tên Sakura Moe.

Tạ Thị Suối Vân tại cơ quan Công an. Sau đó, Vân thường xuyên đăng tải hình ảnh, phát trực tiếp các video giới thiệu về các loại cây phong lan đột biến có giá trị cao như Năm cánh trắng HO, Năm cánh trắng Bạch Tuyết, Năm cánh trắng Phú Thọ, Hồng Yên Thủy... mà thực chất chỉ là cây phong lan bình thường để người dùng mạng xã hội thấy và chủ động liên lạc hỏi mua cây. Khi người mua đã tin tưởng các cây hoa lan thường mà đối tượng rao bán là hoa lan đột biến và quyết định mua thì đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng và yêu cầu người mua chuyển tiền hoặc đưa tiền mặt (nếu người mua đến xem cây và mua trực tiếp). Sau khi đã có tiền trong tài khoản thì đối tượng mới giao cây hoa lan giả cho người mua. Với thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 6.2020 đến tháng 7.2020, Tạ Thị Suối Vân đã lừa bán cây hoa phong lan giả với tổng số tiền lên đến 4,6 tỷ đồng. Hiện vụ "nữ quái" lừa bán lan đột biến chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.