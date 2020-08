Nhóm đối tượng lừa đảo bán lan đột biến tiền tỷ bị bắt

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá băng nhóm gồm 11 người lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ nhờ đăng thông tin bán hoa lan đột biến gen với giá rẻ thông qua mạng xã hội.

Ngày 14/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết cơ quan này đang điều tra nhóm người chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn bán hoa lan đột biến gen.



Theo thông tin ban đầu, nhóm này có 11 người từ Hòa Bình đến thuê nhà ở thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, sau đó đăng lên Facebook thông tin bán hoa lan đột biến gen với giá rẻ.

Khi có khách hỏi mua, nhóm này tư vấn và tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, ngay khi nhận được tiền, nhóm này lập tức chặn Facebook, xóa toàn bộ thông tin đã liên hệ với khách hàng và chiếm đoạt số tiền đã giao dịch.

Lan đột biến được rao bán với giá tiền tỷ

Nhận được tin tố giác, Công an huyện Quỳnh Lưu vào cuộc xác minh và phát hiện ra nơi băng nhóm này đang ở, tiến hành tạm giữ hình sự 11 nghi can.

Công an cho hay với thủ đoạn rao bán lan đột biến gen qua Facebook, nhóm này đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của hàng loạt bị hại.



Theo lời khai ban đầu, toàn bộ số hoa lan đột biến đều được mua về từ Trung Quốc với giá rất rẻ, chỉ vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng một chậu lớn.

Hiện Công An Nghệ An đang phát truy nã một số kẻ lẫn trốn và kêu gọi những ai là bị hại hãy liên hệ gấp với Cơ Quan công an để trợ giúp điều tra và lấy lại tiền.

