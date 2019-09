Nữ phó tổng Ngọc Như cố lừa khách hàng như nào khi sếp lớn Alibaba đã bị bắt?

(Kiến Thức) - Sau khi lãnh đạo bị khởi tố, bắt giam, bà Huỳnh Thị Ngọc Như livestream trấn an khách hàng. Bà này nói ra những lời "dối trá" khi cho rằng, Bộ Công an gọi điện thông báo cho công ty trước về buổi làm việc trực tiếp chiều 18/9...

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, sáng ngày 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo Công ty CP địa ốc Alibaba để làm việc về những vấn đề liên quan vụ án trên.



Đáng chú ý, ngay sau khi lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty Alibaba, vào sáng 19/9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như đã điều hành buổi livestream trên Facebook để trấn an khách hàng. Buổi livestream có sự tham gia của đông đảo nhân viên và khách hàng của công ty này.

Cụ thể, ngay đầu buổi livestream được phát trực tiếp, nữ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba cho biết, sự việc xảy đến quá bất ngờ, khiến chúng tôi không biết làm gì cả và cho biết, Bộ Công an đã gọi điện thông báo cho công ty trước về buổi làm việc trực tiếp lúc 14h chiều 18/9. Do đó, các lãnh đạo Alibaba đã chuẩn bị sẵn tinh thần và vui vẻ hợp tác, sẵn sàng cung cấp đầy đủ giấy tờ, thiết bị làm việc và các yêu cầu tạm giam.

Nữ Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo Tập đoàn Địa ốc Alibaba trong buổi livestream ngày 19/9.

Phó TGĐ phụ trách Đối ngoại và Đào tạo Tập đoàn Địa ốc Alibaba khẳng định: "Tiền quý vị sẽ không bị mất đi đâu cả” để trấn án việc công an thu giữ các giấy tờ, sổ sách, máy tính và tiền bạc của Công ty Alibaba.

"Bên cơ quan chức năng, Bộ Công an nói rằng để đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng, cho nên hiện tại họ đã giữ hết tất cả tài sản mà chúng tôi đang có, từ con người, giấy tờ sổ sách, tiền, nói chung là tất cả mọi thứ. Quý vị yên tâm là cơ quan nhà nước và Bộ công an là người đang giữ. Anh Luyện có nhờ tôi nhắn đến khách hàng rằng hãy yên tâm. Chúng tôi giữ tiền của quý vị đến thời điểm nào thì sẽ trả lợi nhuận đến thời điểm đó", bà Huỳnh Thị Ngọc Như nói.

Đồng thời bà này còn khẳng định: "Khách hàng yên tâm, tiền quý vị sẽ được công an giữ một cách an toàn nhất, an toàn hơn chúng tôi giữ nữa. Tiền quý vị chúng tôi không làm gì khác ngoài mua bất động sản. Công ty Alibaba còn 600 ha đất, nếu có vấn đề xảy ra thì sẽ giải quyết thỏa đáng cho khách hàng".

Tuy nhiên, nhiều khách hàng thất vọng khi nữ Phó tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba nói rằng: "Nếu như quý vị không chờ đợi thì chúng tôi không biết làm gì hơn cho quý vị cả”.

Càng thất vọng hơn nữa khi các khách hàng đặt vấn đề trả tiền gốc, lãi thì bà Như nói rằng: "Bộ Công an phong tỏa tài khoản của công ty, nên chưa chi trả cho khách hàng được. Khi nào trả tiền cho khách hàng thì Bộ Công an sẽ trả lời. Hiện tại Công ty Alibaba không có tài sản gì ở đây" đồng thời, bày tỏ: "Mong quý vị bình tĩnh cùng với công ty giải quyết. Nếu bây giờ quý vị không bình tĩnh, không làm việc với chúng tôi được nữa thì tiền quý vị ở đó luôn, chúng tôi không biết làm sao nữa”.

Đáng chú ý, ngay trong buổi livestream trên Facebook cùng với việc trấn an khách hàng, bà Huỳnh Thị Ngọc Như kêu gọi khách hàng ký vào nội dung đơn xác nhận gửi đến Bộ Công an. Đơn được Công ty Alibaba chuẩn bị sẵn, có nội dung “trong thời gian đầu tư tại Tập đoàn địa ốc Alibaba cho đến thời điểm này tôi chưa bao giờ làm đơn tố cáo công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi rất mong cơ quan điều tra tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tiếp tục hoạt động và phát triển để công ty tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với khách hàng”.

Tuy nhiên, sau buổi livestream trên Facebook này, nhiều ý kiến cho rằng, những lời của bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo Công ty CP địa ốc Alibaba chỉ là sự "dối trá, đánh lận con đen", tiếp tục lừa dối khách hàng.

Bởi trước đó, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC03) và Công an một số tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba, địa chỉ tại số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại quận Thủ Đức, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 18/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã thi hành các Lệnh bắt, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra...