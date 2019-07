Nữ nhân viên cây xăng bị sát hại: Đã có kết quả khám nghiệm

Ngày 12/7, ông Nguyễn Bá Thái, Trưởng Công an xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị xã đang tiếp tục phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An trích xuất camera dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Giang, để truy tìm hung thủ dùng dao đâm tử vong chị Trần Thị Ph. (37 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu).

Qua khám nghiệm cho thấy, nữ nhân viên cây xăng bị sát hại ở Nghệ An bị đâm nhiều nhát

Theo ông Thái, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Cơ quan công an mới khám nghiệm xong tử thi và khám nghiệm xong hiện trường. Bước đầu, qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát, trong đó có 2 nhát trúng ngực, 1 nhát ở lưng và một số vết cắt ở tay do giằng co qua lại với hung thủ”, ông Thái thông tin.

Cũng theo ông Thái, xem qua đoạn video từ camera an ninh của cây xăng cho thấy, sự việc xảy ra rất nhanh, kéo dài chỉ tầm 2 phút. Thời điểm này chị Trần Thị Ph. đang nằm ngủ tại hành lang của cây xăng dầu.

Khoảng 2h7 ngày 10/7, kẻ lạ mặt mặc quần bò, áo phông cộc tay, đội mũ phớt màu đen có kẻ trắng, mang giày thể thao và đeo khẩu trang bịt mặt tiến vào nơi chị Phượng nằm ngủ rồi đâm 2 nhát vào ngực. Khi bị đâm, chị Ph. tỉnh dậy để kêu cứu nên liền bị kẻ lạ mặt này tiếp tục đâm vào lưng. Chị Ph. khua tay giằng co với kẻ lạ mặt thì dao làm chị bị thương ở tay.

Hình ảnh nghi can qua dữ liệu camera an ninh.

Sau khi gây án, kẻ lạ mặt nhanh chóng bỏ đi khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, nam nhân viên đưa nạn nhân Ph. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong từ trước. “Sự việc diễn ra rất nhanh. Qua khám nghiệm thì thấy nạn nhân không bị mất tài sản gì, điện thoại và các thứ khác vẫn còn”, ông Thái nói.

Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã phát đi thông báo truy tìm nam thanh niên là nghi phạm trong vụ sát hại nữ nhân viên bán hàng tại cây xăng Quỳnh Giang . Cơ quan công an xác định đối tượng là nam giới, độ tuổi khoảng 25 đến 35 tuổi, chiều cao khoảng 1m65 đến 1m70, cân nặng khoảng 65kg đến 75kg, da ngăm đen, tóc cắt ngắn.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.