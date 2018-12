Nữ MC đám cưới bị sát hại dã man trong đám sậy

Liên quan đến thông tin cho rằng, sau khi giết chết nữ MC đám cưới, nghi phạm còn phân xác nạn nhân, thượng tá Đoàn Thanh Tâm, Trưởng công an H.Châu Thành, khẳng định không hề có chuyện "nạn nhân bị phân xác" như các thông tin đồn thổi.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Thanh (SN 1998; ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, tối 26.11, Thanh đi đám cưới thì gặp chị T. (làm MC đám cưới) và có nói chuyện, xin số điện thoại. Đến 23h cùng ngày, cả 2 ra về và đến phần đất trống phía bên hông nhà đám cưới để nói chuyện. Lúc này, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị T. từ chối.

Sau đó, giữa Thanh và T. xảy ra mâu thuẫn, Thanh dùng tay đánh vào mặt, nắm tóc kéo nạn nhân ra mương nước phía sau nhà dìm xuống cho đến chết.

Sau khi gây án, Thanh lấy chiếc xe gắn máy và điện thoại của chị T. đem đến tiệm cầm đồ bán được 3,5 triệu đồng. Khi có được tiền, Thanh lên Bình Dương. Đến ngày 2.12, Thanh về quê, đến tiệm cầm đồ chuộc lại tài sản của nữ MC để trả cho gia đình bị hại rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Sau khi vụ án xảy ra, nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng sau khi giết chết nữ MC đám cưới, nghi phạm còn phân xác nạn nhân, khiến cho câu chuyện thêm đáng sợ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Thanh niên

Theo nguồn tin này, Bà H.T.L.H (64 tuổi), bà nội của nghi phạm Nguyễn Minh Thanh (20 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành, An Giang), cho biết 13 năm trước cha mẹ Thanh bỏ nhau, Bà nuôi Thanh và em gái từ khi mới 3, 4 tuổi.

4 năm trước, năm 16 tuổi, Thanh cưới vợ và sinh con rồi gửi bà H. giữ. Vợ chồng Thanh lên tỉnh Bình Dương làm ăn, còn em gái Thanh thì làm công nhân.