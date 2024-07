Nữ hành khách tố cáo bị phụ xe sàm sỡ lúc tờ mờ sáng

Ngày 9/7, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa mời lái và phụ xe của ô tô khách thuộc nhà xe T.N. chạy tuyến Hà Nội - Huế để làm rõ vụ việc một nữ hành khách bị phụ xe sàm sỡ.



Trước đó, ngày 8/7, chị N.T.N.A. (SN 1999, ở tại TP Hà Nội) đi trên xe khách của nhà xe T.N. hành trình từ Hà Nội vào Huế. Đến khoảng 4h ngày 9/7, khi đến địa phận huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), chị A. bị phụ xe sàm sỡ nên phản ánh đến cơ quan chức năng.

Nhân viên nhà xe T.N. bị tố cáo sàm sỡ hành khách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Huế cử lực lượng đón chiếc xe khách kể trên tại địa phận phường An Hoà và mời lái và phụ xe lên làm việc

Tại cơ quan Công an, phụ xe khách là T.T.T. (SN 1994, trú tại Quảng Trị) đã thừa nhận hành vi sàm sỡ hành khách.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Huế hoàn tất hồ sơ để chuyển cho Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý theo thẩm quyền do vụ việc xảy ra tại địa phận tỉnh Quảng Bình.

