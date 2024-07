Dàn Rolls-Royce Wraith đọ dáng tại Sài Gòn, có cả Wraith độc nhất thế giới

Số lượng xe Rolls-Royce tại Việt Nam khoảng trên 180 chiếc, tuy nhiên, phiên bản Wraith chỉ chiếm số lượng khá khiêm tốn, 1/10 tổng số xe này. Điều đó cho thấy, các đại gia Việt vẫn ưa chuộng Ghost hay Phantom nhiều hơn, cũng khá dễ hiểu vì Rolls-Royce Wraith siêu sang là dòng xe chuyên về trải nghiệm tốc độ, có nghĩa là chủ nhân sở hữu thường là các doanh nhân trẻ. Chính vì sự ít ỏi của dòng xe coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith tại Việt Nam mà mới đây, hình ảnh 3 chiếc xe Wraith với các biến thể khác nhau, cùng tụ tập trên 1 con phố ở TP HCM đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới mê xe. Trong số 3 chiếc Wraith này có phiên bản Series I, Series II và sau cùng là chiếc xe Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive độc thế giới. Dễ dàng nhận thấy rằng, cả 3 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith tại TP HCM này đều có ngoại thất màu đen và điểm nhấn khác nhau như bộ mâm, hay phiên bản Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive có nửa phần trên cùng, như nắp capô, mui xe và cốp khoang hành lý được sơn màu vàng, để tạo điểm nhấn. Đó là chưa kể chiếc coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith Sportive còn thuộc bản Black Badge nên xe có nhiều chi tiết vốn mạ crôm, hay bạc được sơn màu đen như logo thiếu phụ bay, lưới tản nhiệt, viền cửa, các thanh nẹp... Và quan trọng là bộ mâm 22 inch được chế tạo từ hợp kim nhôm kết hợp cùng sợi carbon cũng là trang bị đắt giá của những chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản Black Badge. Với 44 lớp carbon phủ lên bề mặt, bộ vành mới trên chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive độc nhất thế giới tại Việt Nam nhẹ và cứng như những trang bị trong ngành hàng không chứ không phải dành cho xe hơi. Tương tự như ngoại thất, bên trong khoang lái của chiếc coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive này có 1 ký hiệu đặc biệt, xuất hiện ngay dưới logo vô cực, ở giữa 2 hàng ghế sau, còn ở bên ngoài, nó nằm ngay trên đường coachline, vòm bánh xe. Tiếp đến là được phối màu vàng Austin Yellow sang trọng, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ so với ngoại thất của xe. Đó còn chưa kể đến nhiều chi tiết được làm từ carbon, như toàn bộ bảng điều khiển trung tâm, các tấm ốp trên bảng đồng hồ, cùng nhiều chi tiết kim loại đánh bóng cao cấp. Tuy nhiên, khác biệt của Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive so với 2 xe xếp cạnh mình còn có logo đặc biệt cùng dòng chữ Sportive ở trên bậc cửa, và ký hiệu one of one, ám chỉ đây là sản phẩm độc nhất vô nhị trên thế giới. Họa tiết độc đáo được truyền tải từ đường nét bên ngoài đến nội thất của xe. Ghế ngồi bọc da sang trọng trông hấp dẫn nhưng chính bảng điều khiển mới là điểm nổi bật. Các bệ cửa bằng da dệt và các phím âm thanh Bespoke được chạm khắc, có tông màu tối, càng làm tăng thêm bầu không khí thể thao. Tuy nhiên, đẳng nhất phải kể đến đồng hồ Black Badge Indulge, trên bảng táp lô. Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive vẫn được trang bị khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.6 lít, tạo ra công suất tối đa 624 mã lực, tương tự bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, xe lại có mô-men xoắn cực đại đạt ngưỡng 870 Nm, tăng thêm 70 Nm. Đi kèm với hộp số tự động ZF 8 cấp, nhờ đó, nó có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ trong vòng thời gian 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Ngoài ra, cũng phải kể tới hệ thống phản ứng chân ga đặc biệt Rolls-Royce trang bị cho những chiếc Wraith Black Badge. Nếu đạp ga đủ sâu để mở họng ga tới mức 25%, hộp số sẽ chuyển chậm hơn thông thường khoảng 300 - 500 vòng/phút. Còn nếu người lái muốn có cảm giác dính lưng, đạp ga sát ván, những chiếc Rolls-Royce sang trọng sẽ gầm rú và chỉ nhảy số ở vòng tua cao nhất, 6.000 vòng/phút. Video: Xem chi tiết Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive.

