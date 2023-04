Nữ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm: Huyện Cát Hải thông tin

Ngày 10/4, UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) đã có thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến một nữ du khách nước ngoài trình báo bị hiếp dâm khi đang nghỉ đêm trải nghiệm trên một du thuyền ở vịnh Lan Hạ (quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải)



Thông tin cho biết, vào 10h30 ngày 9/4, Công an huyện Cát Hải tiếp nhận tin báo của chị Robert C.A (SN 2004, quốc tịch Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) là du khách nước ngoài, nghỉ đêm trên tàu Era Hp4888 neo tại khu vực Quai Tơ, Vịnh Lan Hạ.

Ảnh minh họa.

Theo đơn trình báo, vào đêm 8/4, nữ du khách đang nghỉ trên tàu Era Hp4888 (chủ tàu là ông Trần Xuân L., SN 1980, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) thì bị Phạm Văn H. (SN 1989, trú tại tổ 9 Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều) là nhân viên làm việc trên tàu Era Hp4888 hiếp dâm.

Nhận được tin trình báo, Công an huyện Cát Hải đã mời nữ du khách, Phạm Văn H. cùng những người liên quan về trụ sở Công an huyện để lấy lời khai, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, nữ du khách người nước ngoài cho biết do đêm 8/4, trong lúc nghỉ trên tàu đã uống rượu say nên không làm chủ được mình, cũng không nhớ rõ các sự việc xảy ra. Đến tối 9/4, nữ du khách này đã có đơn xin không giám định và rút nội dung tố cáo đối với Phạm Xuân H.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an huyện Cát Hải và các cơ quan chức năng thống nhất lập biên bản vụ việc theo quy định.

