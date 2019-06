Nữ 'đại gia' lái BMW đâm chết người: Kết đắng nghiệp nặng!

42 tháng tù giam – là bản án TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) tuyên đối với bà Nguyễn Thị Nga (trú tại quận 12, TP HCM) – nữ "đại gia" lái BMW đâm chết người và khiến nhiều người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm ngày 21/10/2018.



Đó là cái giá phải trả cho hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ của nữ doanh nhân này khi điều khiển xe BMW không có giấy phép lái xe, uống rượu bia khi lái xe, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lái xe khi say rượu bia là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, biết trước hậu quả nhưng vẫn thực hiện thì rõ ràng là coi thường tính mạng người khác. Hậu quả đã gây ra nỗi đau rất lớn cho các gia định bị hại và để lại di chứng cho nhiều nạn nhân. Bởi vậy khi tòa tuyên án, dư luận có ý kiến cho rằng, mức phạt 3 năm 6 tháng tù giam là nhẹ, cần phải xử phạt bị cáo ở mức án nghiêm nhằm răn đe.

Tuy nhiên, có ý kiến khác lại cho rằng, sau khi gây ra vụ tai nạn, nữ doanh nhân đã biết ăn năn hối lỗi, đã thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường số tiền hàng tỷ đồng cho các nạn nhân và bản thân các gia đình bị hại đều có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ cho bị cáo. Bởi vậy họ cho rằng, mức án tòa tuyên là hợp lý để bà Nga có cơ hội sớm trở lại cộng đồng xã hội làm người có ích, tiếp tục khắc phục hậu quả.

Mức án đối với bà Nguyễn Thị Nga có cao hay thấp, nặng hay nhẹ thì vụ án cũng đã để lại những nỗi đau, sự xót xa, hậu quả nặng nề không thể bù đắp khi đẩy các gia đình nạn nhân vào thảm cảnh tang tóc, sinh ly tử biệt, đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh khó khăn khi những người vốn trụ cột gia đình đã mất sức lao động, mang thương tật suốt cuộc đời. Dù bị cáo đã bồi thường hàng tỷ đồng cho gia đình các nạn nhân nhưng có những thứ tiền bạc cũng không thể bù đắp được, đó chính là tính mạng con người.

Hậu quả của vụ tai nạn không chỉ xảy ra với gia đình các nạn nhân mà với ngay cả gia đình bà Nguyễn Thị Nga – người gây ra tai nạn khi hai con nhỏ sẽ phải sống xa mẹ 1275 ngày và sự ám ảnh sẽ theo các cháu nhiều năm sau đó. Chồng của bà Nga đang mắc bệnh ung thư cũng sẽ không có bàn tay chăm sóc của vợ trong thời gian tưởng như ngắn nhưng lại vô cùng đằng đẵng đó.

Trong phiên tòa – nước mắt rơi không chỉ đến từ gia đình các nạn nhân mà đến từ bà Nguyễn Thị Nga. Có lẽ, từ ngày gây ra vụ tai nạn đến nay, người phụ nữ này đã nhận ra những lỗi lầm về việc điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia và thấu hiểu những nỗi đau thương mất mát mà mình đã gây ra cho gia đình các nạn nhân. Tại phiên tòa, bị cáo đã quay xuống dưới khóc nức nở và xin lỗi gia đình các bị hại: "Vì bị cáo cũng có con nên bị cáo hiểu được những mất mát này".

Vì bia rượu, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã gây tai nạn chết người và đang phải trả giá bằng thời hạn tù, bằng tiền, sự nghiệp và cả một đời tai tiếng. Hơn hết, cái nghiệp do đã cướp đi mạng sống của một người, đẩy gia đình họ đến cảnh ly tán, kẻ âm người dương sẽ còn ám ảnh bà không biết đến bao giờ.

Bản thân bị cáo không thể đổ vào bia rượu và đôi giầy cao gót bởi rượu bia không gây nên lỗi mà do bản thân bị cáo không kiểm soát được bản thân khi uống rượu bia, không có ý thức khi say rượu bia vẫn điều khiển phương tiện gây nên những hậu quả tang thương để lại gánh nặng cho gia đình các nạn nhân, gia đình bị cáo và xã hội.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga khóc nức nở suốt phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ

42 tháng tù giam cũng những thiệt hại về kinh tế, sự dằn vặt về vụ tai nạn mà mình gây ra cho lẽ là quá đủ để nữ doanh nhân này nhận ra những sai lầm, thay đổi lối sống hành vi. Đây cũng là ví dụ điển hình về tác hại của việc lái xe khi sử dụng rượu bia cho xã hội.

Thật đáng kinh hoàng khi số vụ tai nạn giao thông mỗi năm lên tới gần 20.000 vụ khiến gần chục nghìn người chết và hơn chục nghìn người bị thương, trong số đó không ít những vụ tai nạn giao thông do lái xe uống rượu gây ra.

Mới đây, Quốc hội với đa số ý kiến tán thành đã chính thức thông qua quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe” trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Chính phủ và Bộ GTVT đang đề xuất phạt nặng với lái xe uống rượu bia và đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế, chấm dứt tình trạng trên. Hi vọng sẽ không còn những vụ tai nạn kinh hoàng do lái xe say rượu gây ra như vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh mà tòa vừa tuyên án trên trong thời gian tới.