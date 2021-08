Nữ công nhân vệ sinh môi trường bị cướp xe được tặng xe mới

Nữ công nhân vệ sinh môi trường bị cướp xe khi đang làm việc rạng sáng ngày 3/8 tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tặng 1 xe máy mới.

Chiếc xe mua trả góp



Liên quan tới vụ nữ lao công bị cướp xe máy trong đêm, chị Lê Thị Trâm, SN 1982, nữ công nhân vệ sinh môi trường bị cướp xe máy cho biết, tối 2/8 chị đến ca làm việc và đang trong quá trình làm việc thì chị bị 4 thanh niên cướp mất xe máy.

Cụ thể, khoảng 1h50 ngày 3/8, chị Trâm đang đi trên đường Sa Đôi, thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì gặp hai xe máy phóng nhanh qua chị nên chị nghĩ chỉ là người đi đường. Sau đó, chị định dừng xe để đẩy nốt 2 xe rác thì các thanh niên này quay lại.

Chị Trâm cho hay: "Một thanh niên xuống xe và cầm một cái như vỏ nhựa cây kiếm dí vào ngực tôi và yêu cầu tôi đưa chìa khoá xe máy cho anh ta. Tay kia anh ta thò ra giật chìa khoá từ tay của tôi. Tôi đã van xin họ đừng lấy xe của tôi nhưng họ vẫn nhất quyết lấy và phóng đi".

>>>> Video: Nữ lao công bị cướp xe máy trong đêm

Nguồn: MXH. Sau khi sự việc xảy ra, chị Trâm đã đi bộ đến trụ sở Công an phường Đại Mỗ để trình báo sự việc. Trình báo xong, chị Trâm quay lại làm nốt công việc của mình rồi được chồng chị chở về. Chị Trâm nói: "Đấy là chiếc xe máy duy nhất của tôi để đi làm, mất xe rồi tôi không biết đi làm như thế nào nữa". Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị Trâm cho hay, chị sinh ra ở Thanh Hoá, lấy chồng ở Ninh Bình. Hiện, hai vợ chồng đã có 2 con. Cháu lớn đang sống ở Thanh Hoá còn cháu nhỏ đang học lớp 2 tại Phú Đô. "Trước khi đi thu gom rác, tôi phụ chồng đi xây. Do thu nhập không cao nên hai vợ chồng chỉ thuê 1 phòng trọ ở phường Mỹ Đình 1 với giá 1,5 triệu/tháng. Số tiền còn lại để chắt bóp trả tiền điện, nước, trang trải cuộc sống và nuôi 2 con ăn học" - chị Trâm cho biết thêm. Hình ảnh được cắt từ video. Cũng theo chị Trâm, chiếc xe bị cướp được gia đình chị mua trả góp với giá 20,5 triệu vào năm 2018. Chiếc xe máy đó là tài sản giá trị nhất trong nhà. Nói về thông tin chị từng mất xe máy, chị Trâm nói, thông tin đó là không chính xác, một người cùng làm ở công ty chị bị mất và mất ở địa điểm khác chứ không phải chị. Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO7) cũng xác nhận nhân viên của công ty tên Lê Thị Trâm là nạn nhân trong vụ án. Nữ lao công đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Công an Nam Từ Liêm tặng xe máy

Sáng ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức trao tặng một chiếc xe máy mới cho chị Lê Thị Trâm. Chiếc xe máy được mua lại từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Công an quận Nam Từ Liêm tặng chiếc xe máy cho chị Trâm.