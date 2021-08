Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (30 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển đã thừa nhận hành vi mua bán hàng nghìn viên thuốc lắc của mình. Cũng theo vị này, trước khi bị lực lượng Công an bắt giữ, Lê Thị Bích Ngọc đang bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Theo tìm hiểu của PV, gia cảnh của Ngọc thuộc diện khó khăn, bố mất sớm, mẹ bệnh tật nhiều năm nay. Do thiếu sự quan tâm của gia đình, Ngọc nghỉ học từ sớm rồi lập gia đình và dần sa ngã vào con đường phạm tội. Trước khi Ngọc bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ và đang trong quá trình bị Công an tỉnh Hưng Yên truy nã Ngọc còn là một hot Tiktoker trên nền tảng mạng xã hội này. Tài khoản của Ngọc có hơn 40.000 lượt người đăng ký theo dõi và nhận được hơn 162.500 lượt thích. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản Tiktok cá nhân, bất chấp việc đang bị truy nã. Trước đó, khoảng 2h10 ngày 23/7, phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Lạng Giang phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mờ ám, nghi mua bán trái phép chất cấm tại thôn Tân Văn 3, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã thu giữ 1.500 viên thuốc lắc loại MĐMA, 1 gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô, và một số tài liệu có liên quan của Ngọc và Biển. Hiện vụ hot girl ma tuý Bích Ngọc trốn nã vẫn "khoe thân" trên MXH đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Bắt giữ hàng trăm kg ma túy được giấu trong dạ dày lợn, mô tơ điện. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (30 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển đã thừa nhận hành vi mua bán hàng nghìn viên thuốc lắc của mình. Cũng theo vị này, trước khi bị lực lượng Công an bắt giữ, Lê Thị Bích Ngọc đang bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Theo tìm hiểu của PV, gia cảnh của Ngọc thuộc diện khó khăn, bố mất sớm, mẹ bệnh tật nhiều năm nay. Do thiếu sự quan tâm của gia đình, Ngọc nghỉ học từ sớm rồi lập gia đình và dần sa ngã vào con đường phạm tội. Trước khi Ngọc bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ và đang trong quá trình bị Công an tỉnh Hưng Yên truy nã Ngọc còn là một hot Tiktoker trên nền tảng mạng xã hội này. Tài khoản của Ngọc có hơn 40.000 lượt người đăng ký theo dõi và nhận được hơn 162.500 lượt thích. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản Tiktok cá nhân, bất chấp việc đang bị truy nã. Trước đó, khoảng 2h10 ngày 23/7, phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Lạng Giang phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mờ ám, nghi mua bán trái phép chất cấm tại thôn Tân Văn 3, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã thu giữ 1.500 viên thuốc lắc loại MĐMA, 1 gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô, và một số tài liệu có liên quan của Ngọc và Biển. Hiện vụ hot girl ma tuý Bích Ngọc trốn nã vẫn "khoe thân" trên MXH đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Bắt giữ hàng trăm kg ma túy được giấu trong dạ dày lợn, mô tơ điện. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.