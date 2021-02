Nữ công nhân dùng thuyền vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh “né” chốt. 

Phát hiện đối tượng trốn khỏi khu vực phong tỏa cách ly y tế

Vào lúc 20h40 phút, ngày 13/2/2021, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Bình (thuộc km78+600 Quốc Lộ 37, địa phận khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện Phạm Quang Hưng, SN 1973, HKTT tại số 94 Cao Bá Quát, phường Hải Tân, TP Hải Dương) và em trai khi đi xe máy đến chốt kiểm dịch không dừng lại thực hiện yêu cầu kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra khỏi địa bàn thành phố Chí Linh.

Thậm chí, Hưng đã vượt qua chốt nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Hưng đi theo lối đường gom cạnh Quốc lộ 37 được khoảng 100m thì di chuyển sang xe ô tô của bạn đợi sẵn trên đường, đang định về nhà tại thành phố Hải Dương thì bị tổ công tác kiên quyết ngăn chặn, yêu cầu 3 đối tượng (Hưng, em trai Hưng và bạn Hưng trên xe ô tô) quay lại chốt kiểm soát để lập biên bản vụ việc.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, Hưng nhận mình đã uống rượu trước đó và xin lực lượng chức năng bỏ qua cho mình. Sau khi bị lực lượng chức năng kiến quyết từ chối, Hưng đã có thái độ, lời lẽ chống đối.

Lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ tại chốt đã lập biên bản vụ việc, bàn giao con người, tài liệu cho Công an thành phố Chí Linh. Hiện Công an thành phố Chí Linh đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng trên theo quy định của pháp luật để răn đe các hành vi vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch, là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.