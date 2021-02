Xuyên đêm trực chốt ngày đầu cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương

Bắt đầu từ 0h ngày 16/2, toàn tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ trong thời gian 15 ngày. Để lệnh cách ly xã hội được thực hiện nghiêm túc, Hải Dương đã lập 33 chốt cấp tỉnh, 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã ở Hải Dương. Từ thời điểm 0h ngày 16/2, hàng nghìn người gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và các cấp, các ngành liên quan đã thực hiện nhiệm vụ tai các chốt kiểm soát dịch bệnh. Họ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn... và sẽ làm nhiệm vụ trong suốt thời gian 15 ngày cách ly xã hội để bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng. 0h ngày 16/2, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương có mặt kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp tỉnh tại TP Hải Dương, sau đó đến kiểm tra các huyện Kim Thành và Bình Giang. Đại tá Lê Ngọc Châu yêu cầu các cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ chú ý công tác phòng dịch, bảo vệ bản thân để làm nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo kiểm soát chặt đối với người, phương tiện ra vào chốt. Trường hợp không được phép qua chốt thì kiên quyết không cho ra vào chốt. Các chốt thực hiện nghiêm việc kiểm soát cũng là hình thức nâng cao ý thức, tinh thần phòng chống dịch cho người dân. Lực lượng công an ra quân thực hiện nhiệm vụ trực chốt thi hành lệnh cách ly toàn xã hội. Một cán bộ công an thực hiện nhiệm vụ trực chốt. Các tình nguyện viên tham gia trực chốt. Trước thời điểm 0h mọi công tác chuẩn bị được làm kỹ lưỡng. Các trang thiết bị phòng dịch được trang bị đầy đủ. Lực lượng chức năng xuyên đêm trực chốt. Một cán bộ trực chốt tại huyện Cẩm Giàng. Người dân được qua chốt khi có đủ điều kiện và được kiểm tra y tế kỹ càng. Những phương tiện không có lý do chính đáng buộc phải quay đầu. Các phương tiện được khử khuẩn. Đường phố TP Hải Dương vắng vẻ trong ngày đầu cách ly toàn xã hội do người dân chấp hành nghiêm lệnh cách ly xã hội. >>> Mời độc giả xem thêm video Triệu chứng đặc biệt của nhiều bệnh nhân mắc Covid-19. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

