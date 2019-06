Nữ cán bộ SYT quyết “bảo vệ” án kỷ luật của mình vì sợ ... ở tù

(Kiến Thức) - Nữ cán bộ nguyên là Phó phòng Hành chánh Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Long An cương quyết kiện ra tòa để “bảo vệ” mức án kỷ luật giành cho mình. Vì sao có chuyện “kỳ lạ” như thế?

gởi đơn kiện ra tòa yêu cầu Sở Y tế Long An hủy Quyết định 465/QĐ-SYT do Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc ký ban hành về việc hủy bỏ Quyết định thi hành kỷ luật công chức số 366/QĐ-SYT ngày 17/4/2012 thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà. Nguyên Phó phòng Hành chánh Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Long An đang cương quyết "bảo vệ" án kỷ luật của mìn vì sợ... dính vòng lao lý. Những ngày đầu tháng 6/2019, bà Trần Thị Ngọc Cúc, nguyên Phó phòng Hành chánh Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Long An đãyêu cầu Sở Y tế Long An hủy Quyết định 465/QĐ-SYT do Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc ký ban hành về việc hủy bỏ Quyết định thi hành kỷ luật công chức số 366/QĐ-SYT ngày 17/4/2012 thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà.

Theo bà Cúc, Quyết định 366 (ngày17/4/2012) thi hành cảnh cáo đối với bà có thời gian hiệu lực 12 tháng, đến nay đã hết hiệu lực 6 năm. Việc Sở Y tế Long An ra Quyết định 465 để hủy Quyết định 366 là không đúng với quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Kiến Thức, sỡ dĩ bà Cúc cương quyết “bảo vệ” mức án kỷ luật đối với mình là vì vụ việc vi phạm của bà đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Tân An (tỉnh Long An) ra quyết định khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, do một sai phạm không thể xử phạt 2 lần (sai phạm của bà Cúc đã được Sở Y tế Long An xử lý kỷ luật cảnh cáo). Sở Y tế tỉnh Long An Theo tìm hiểu của PV, sỡ dĩ bà Cúc cương quyết “bảo vệ” mức án kỷ luật đối với mình là vì vụ việc vi phạm của bà đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Tân An (tỉnh Long An) ra quyết định khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, do một sai phạm không thể xử phạt 2 lần (sai phạm của bà Cúc đã được Sở Y tế Long An xử lý kỷ luật cảnh cáo).

Vì vậy nên cơ quan CSĐT đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Long An ra quyết định hủy quyết định thi hành kỷ luật (quyết định số 366) đối với bà Cúc. Như vậy, với việc Sở Y tế Long An hủy Quyết định 366, bà Cúc có nguy cơ bị xử lý hình sự . Vì vậy mà bà Cúc mới kiện ra tòa yêu cầu Sở Y tế Long An hủy Quyết định 465.

Trở lại vụ việc, vào năm 2012, bà Cúc (khi đó đang đảm nhiệm chức vụ Phó phòng Hành chánh Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Long An) đã nhận hối lộ của một doanh nghiệp để đưa bản xét nghiệm sản phẩm mẫu giả vào hồ sơ trình BGĐ Sở Y tế ký cấp giấy phép. Sự việc bị phát hiện và đến tháng 4/2012 Sở Y tế Long An, ra Quyết định 366 kỷ luật bà Cúc với hình thức cảnh cáo.

Bà Cúc chấp nhận hình thức kỷ luật, không khiếu nại gì. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công An TP Tân An đã quyết định khởi tố bà Cúc để điều tra hành vi nhận hối lộ nói trên.