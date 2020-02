Nổ súng sới bạc 4 người chết: Tuấn "Khỉ" bắn 3 phát súng về phía công an khi bị vây bắt

Ngày 14/2, Công an TP HCM tổ chức họp báo liên quan đến vụ tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ", 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP HCM).

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết Công an TP HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trong nên quyết định thành lập ban chuyên án.

Sau đó, Bộ Công an chỉ đạo chuyên án triển khai truy bắt tội phạm.

Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết, nếu đối tượng ngoài vòng pháp luật rất nguy hiểm cho xã hội nên đã phát động phong trào quần chúng hỗ trợ tố giác tội phạm.

Từ đó, công an nhận được tin người dân cung cấp khu vực ẩn náu của Tuấn "Khỉ". Nơi Tuấn ẩn nấp là căn nhà hoang ở huyện Hóc Môn, giáp tỉnh lộ 15.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM.

Khuôn viên căn nhà có 1 số công trình, nhà bỏ hoang, địa hình rất phức tạp. Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, điều tra, xác minh.

Tối 13/2 các lực lượng công an tiến hành bao vây, truy bắt.

Trong quá trình truy bắt đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Đối tượng bắn 3 phát (2 phát nổ) mặc dù đã bị bao vây.

Đối tượng hung hãn, không chịu đầu hàng buộc cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt Tuấn "Khỉ". Công an TP HCM đặt ra các yêu cầu xử lý, xác định đối tượng; đảm bảo an toàn cho người dân; đảm bảo an toàn cho lực lượng công an.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tiếp tục đến hiện trường chỉ đạo điều tra.