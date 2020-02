Những ô tô biết làm “ảo thuật” đổi biển xanh - trắng, nhưng chủ nhân xe mới khiến dư luận bất ngờ

Ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Nam xác nhận ô tô Lexus đeo hai biển xanh và trắng xuất hiện tại chùa Tam Chúc là của Hội đồng trị sự giáo hộ phật giáo Việt Nam, có địa chỉ tại 73 Quán Sứ, Hà Nội - biển 80A-058.79). Trước đó, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người dân ngỡ ngàng ghi lại hình ảnh, video ô tô hạng sang nhãn hiệu Lexus tiền tỷ đầu gắn biển số xanh 80A-058.79 nhưng đuôi xe lại gắn biển trắng 30A-058.68 đỗ ở sân chùa Tam Chúc (ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 31/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về kết quả xác minh xe Lexus gắn 2 loại biển số đi lễ hội chùa Tam Chúc hôm mùng 5 Tết (tức ngày 29/1) là biển số 80A-058.79 màu xanh gắn phía trước do Cục CSGT cấp cho một đơn vị, còn biển số 30A-058.68 màu trắng gắn ở phía sau xe là biển số giả. Xe Toyota Land Cruiser biển trắng thành biển xanh bị phạt 5 triệu: Ngày 4/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã xử phạt đối với nam tài xế điều khiển xe Land Cruiser "hô biến" biển số trắng sang biển xanh. Quyết định xử phạt do Phòng CSGT Công an Hà Nội ký với lỗi "điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe". Tài xế Toyota Land Cruiser "hô biến" biển trắng sang biển xanh 80A trên phố Hà Nội trong chớp mắt đã nhận quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng, tước bằng lái hai tháng. Làm việc với cơ quan chức năng, nam tài xế cho hay, anh này lắp thiết bị tráo biển xe vì muốn được nhường đường khi sử dụng biển giả xanh 80A. Theo vị đại diện Cục CSGT - Bộ Công an, qua tra cứu dữ liệu biển số xe, đơn vị xác định biển số 80A màu xanh chiếc xe này gắn là giả. Dữ liệu tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho thấy, biển số 30F - 822.81 chiếc xe này sử dụng trước khi lật sang biển xanh được cấp cho ô tô Toyota Land Cruiser sản xuất năm 2015, nhưng đăng ký lần mới nhất vào ngày 3/7/2019, chủ sở hữu là một công ty vận tải ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Xe sang Mercedes 'hô biến' biển trắng thành biển xanh: Ngày 17/12/2019, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 30F - 462.75 đang lưu thông trên phố Phùng Hưng, đoạn trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội) thì bất ngờ “hô biến” biển trắng thành biển xanh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vị đại diện phòng Kiểm định xe cơ giới, thuộc cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe trong đoạn video nhãn hiệu Mercedes E250, biển kiểm soát đăng ký chuẩn là 30F - 462.75. Theo dữ liệu tại cục Đăng kiểm, chiếc xe Mercedes E250 này thuộc sở hữu của bà Trương Tuyết Nhung (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), đăng ký và đăng kiểm lần đầu cùng ngày 14/11/2018. Còn biển kiểm soát màu xanh 80B-4329 đăng kí vào tháng 7/2009, chủ sở hữu phương tiện là một cơ quan chức năng Trung ương có địa chỉ ở Hà Nội. Biển kiểm soát màu xanh 80B-4329 được đăng ký cho xe Mercedes Benz sản xuất năm 2008. Được biết, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã quyết định xử phạt tài xế xe Mercedes 5 triệu đồng, quyết định xử phạt do Phòng CSGT Công an Hà Nội ký với lỗi "điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe". Xem thêm video: Biển số xe sang "đổi trắng thay xanh". Nguồn: VTC Now.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Nam xác nhận ô tô Lexus đeo hai biển xanh và trắng xuất hiện tại chùa Tam Chúc là của Hội đồng trị sự giáo hộ phật giáo Việt Nam, có địa chỉ tại 73 Quán Sứ, Hà Nội - biển 80A-058.79). Trước đó, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người dân ngỡ ngàng ghi lại hình ảnh, video ô tô hạng sang nhãn hiệu Lexus tiền tỷ đầu gắn biển số xanh 80A-058.79 nhưng đuôi xe lại gắn biển trắng 30A-058.68 đỗ ở sân chùa Tam Chúc (ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 31/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về kết quả xác minh xe Lexus gắn 2 loại biển số đi lễ hội chùa Tam Chúc hôm mùng 5 Tết (tức ngày 29/1) là biển số 80A-058.79 màu xanh gắn phía trước do Cục CSGT cấp cho một đơn vị, còn biển số 30A-058.68 màu trắng gắn ở phía sau xe là biển số giả. Xe Toyota Land Cruiser biển trắng thành biển xanh bị phạt 5 triệu: Ngày 4/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã xử phạt đối với nam tài xế điều khiển xe Land Cruiser "hô biến" biển số trắng sang biển xanh. Quyết định xử phạt do Phòng CSGT Công an Hà Nội ký với lỗi "điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe". Tài xế Toyota Land Cruiser "hô biến" biển trắng sang biển xanh 80A trên phố Hà Nội trong chớp mắt đã nhận quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng, tước bằng lái hai tháng. Làm việc với cơ quan chức năng, nam tài xế cho hay, anh này lắp thiết bị tráo biển xe vì muốn được nhường đường khi sử dụng biển giả xanh 80A. Theo vị đại diện Cục CSGT - Bộ Công an, qua tra cứu dữ liệu biển số xe, đơn vị xác định biển số 80A màu xanh chiếc xe này gắn là giả. Dữ liệu tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho thấy, biển số 30F - 822.81 chiếc xe này sử dụng trước khi lật sang biển xanh được cấp cho ô tô Toyota Land Cruiser sản xuất năm 2015, nhưng đăng ký lần mới nhất vào ngày 3/7/2019, chủ sở hữu là một công ty vận tải ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Xe sang Mercedes 'hô biến' biển trắng thành biển xanh: Ngày 17/12/2019, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 30F - 462.75 đang lưu thông trên phố Phùng Hưng, đoạn trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội) thì bất ngờ “hô biến” biển trắng thành biển xanh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vị đại diện phòng Kiểm định xe cơ giới, thuộc cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe trong đoạn video nhãn hiệu Mercedes E250, biển kiểm soát đăng ký chuẩn là 30F - 462.75. Theo dữ liệu tại cục Đăng kiểm, chiếc xe Mercedes E250 này thuộc sở hữu của bà Trương Tuyết Nhung (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), đăng ký và đăng kiểm lần đầu cùng ngày 14/11/2018. Còn biển kiểm soát màu xanh 80B-4329 đăng kí vào tháng 7/2009, chủ sở hữu phương tiện là một cơ quan chức năng Trung ương có địa chỉ ở Hà Nội. Biển kiểm soát màu xanh 80B-4329 được đăng ký cho xe Mercedes Benz sản xuất năm 2008. Được biết, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã quyết định xử phạt tài xế xe Mercedes 5 triệu đồng, quyết định xử phạt do Phòng CSGT Công an Hà Nội ký với lỗi "điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe". Xem thêm video: Biển số xe sang "đổi trắng thay xanh". Nguồn: VTC Now.