Sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai: Phát hiện xác người nghi hung thủ tự sát

Ngày 14/2, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp cùng công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, giám định ADN để xác định danh tính thi thể bị cháy vừa phát hiện trên địa bàn. (Ảnh: Vietnamnet) Tại hiện trường, bên cạnh thi thể cháy đen là chiếc xe máy mang BKS tỉnh Đồng Nai. Cơ quan chức năng nghi ngờ thi thể là nghi can Vi Thanh Thiện (34 tuổi, trú xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) kẻ gây ra vụ sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai. (Ảnh: Baogiaothong) Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày (14/2), người dân tại thôn Tân Bình, xã Sông Lũy bất ngờ phát hiện một thi thể cùng chiếc xe máy đang cháy trong khu rừng tràm thuộc địa bàn nên đã báo lên cơ quan chức năng. (Ảnh: Nld) Vị trí phát hiện sự việc trên cách QL28B khoảng 3km đi đèo Đại Ninh. (Ảnh: Nld) Như đã đưa tin, ngày 12/2, nghi can Thiện chạy xe máy đến nhà chị Nga, ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai rồi chở bé K (10 tuổi, con chị Nga) đi ra khỏi nhà. (Ảnh: Vietnamnet) Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày (12/2), người dân phát hiện thi thể cháu K. nên công an Đồng Nai nghi ngờ Thiện là hung thủ sát hại cháu K. nên báo lên cơ quan chức năng. (Ảnh: Baogiaothong) Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Thiện là nghi phạm gây án nên đã tiến hành truy bắt. (Ảnh: Vietnamnet) Hiện, vụ việc phát hiện thi thể cùng chiếc xe máy bị cháy ở Bình Thuận nghi là nghi phạm sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Vietnamnet) Truy lùng kẻ sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai. (Nguồn: VTC)

