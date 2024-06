Nổ bình gas, cột khói bốc cao nghi ngút ở Hà Nội

Ngày 20/6, thông tin từ Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, khoảng 15h36 cùng ngày, tại số nhà 84B, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung đã xảy ra sự cố vụ nổ bình gas.

Nổ bình gas, cột khói bốc cao nghi ngút.

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã huy động 1 xe chữa cháy Đội PCCC&CNCH Công an quận, cùng 7 CBCS xuống hiện trường vụ cháy. Đến nơi, không có cháy. Công an quận Hà Đông cho biết thêm, vụ nổ khí gas khiến 1 người bị thương. Thông tin từ UBND phường Quang Trung cho biết, một nhóm người tổ chức tụ tập ăn uống thì xảy ra sự cố nổ khí gas .

Hiện vụ nổ bình gas, cột khói bốc cao nghi ngút đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.