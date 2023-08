Kinh hoàng loạt vụ nổ khí gas gây thương vong

Nổ khí gas tại nhà dân ở Hà Nội, nhiều người bị thương: Khoảng 10h ngày 15/8, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà số 42 đường Yên Phụ lớn (Hà Nội). Nhiều vật dụng như cửa cuốn, cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, một số người đang lưu thông trên đường cũng bị thương. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí gas, có ít nhất 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Theo người nhà chủ quán, khí gas đã có dấu hiệu rò rỉ, quán gọi thợ đến sửa thì sau đó xảy ra vụ việc.

Nam sinh lớp 11 bị thương nghi do nổ bình gas mini: Ngày 1/8, người dân ở thôn 3 (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bất ngờ nghe tiếng nổ phát ra từ nhà của gia đình em Võ Tuấn T. (17 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Phúc Đồng; vừa học xong lớp 11 Trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê). Khi đến nơi, người dân phát hiện em T. bị dập nát bàn tay trái, 2 mắt bị tổn thương nặng và đang kêu cứu tại khu vực nhà bếp. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do bình gas mini phát nổ trong lúc em này nấu ăn. Nổ bình gas khiến 1 người tử vong: Tối 23/7, tại nhà anh K’Đí (30 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) phát ra tiếng nổ lớn. Khi người dân có mặt, thì toàn bộ căn nhà bếp của gia đình anh K’Đí chỉ còn một đống đổ nát kinh hoàng. Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, tại thời điểm xảy ra vụ nổ bình gas tại nhà bếp chỉ có 1 mình anh K’Đí. Vụ nổ khiến anh K’Đí tử vong tại chỗ. Nổ lớn tại quán mì cay Hải Dương, mảnh kính bắn tung toé vào người đi đường: ngày 27/5, tại một quán mì cay nằm trên đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương đã xảy ra nổ bình gas. Theo người dân, thời điểm vụ nổ xảy ra khiến rung chấn cả khu vực. Rất may trong quán chỉ có 2 nhân viên bị thương chứ không có khách. Vụ nổ lớn khiến một số đồ vật hư hỏng, các mảnh kính vỡ bắn tung toé ra lòng đường và vào người đi đường. Cũng may là không ai bị thương quá nặng. Nổ bình gas mini, 7 người nhập viện: Trưa 9/4, một gia đình ở thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ăn uống với khoảng 20 người tham dự. Đến khoảng 12h30, khi đang nấu lẩu thì 1 bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng cháy. Vụ nổ khiến 7 người (trong đó có một cháu nhỏ) bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Thợ điện lạnh bị tử vong do gas tủ lạnh phát nổ: Ngày 8/1, khi anh P.V.C (41 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, TP.Ninh Bình, Ninh Bình) đang sửa chữa tủ lạnh cho khách, trong quá trình bơm bổ sung gas vào tủ lạnh thì khí gas phát nổ. Hậu quả, vụ nổ khiến anh C. tử vong tại chỗ; một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và Công an TP.Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. (Ảnh minh họa) Nổ bình gas trong đêm, 3 người tử vong: Đêm 3/1, Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà trọ ở địa chỉ H4, cuối nghách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng xảy ra tiếng nổ lớn, lửa và khói bốc lên. Đây là ngôi nhà thuê trọ của vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T. (SN 1994), cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; tạm trú tại địa chỉ trên. Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ. Qua khám nghiệm hiện trường còn phát hiện thêm thi thể thứ 3. Nổ bình gas ở nhà thờ họ, 3 người bị thương nặng: Ngày 27/8/2022, tại nhà thờ họ Bùi, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng bất ngờ xảy ra nổ khí gas trong gian bếp. Hậu quả làm 3 người đang ở trong nhà thờ là vợ chồng anh Bùi Quang T. (35 tuổi) và chị Trần Thị Ánh N. (31 tuổi) cùng bà Vũ Thị V. (68 tuổi) bị bỏng nặng. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ khí gas, bà Bùi Thị V. đang dọn dẹp tại gian bếp của nhà thời họ Bùi, khi phát hiện thấy có mùi khí gas phát ra từ bình gas (trong bếp có 1 bếp gas và 1 bình gas loại 13,7 kg) nên đã bật điện để kiểm tra, đã dẫn đến phát nổ. >>> Xem thêm video: Mất bàn tay phải do nổ bình gas mini khi đang nấu ăn. Nguồn: ĐTHĐT.

Nổ khí gas tại nhà dân ở Hà Nội, nhiều người bị thương: Khoảng 10h ngày 15/8, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà số 42 đường Yên Phụ lớn (Hà Nội). Nhiều vật dụng như cửa cuốn, cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, một số người đang lưu thông trên đường cũng bị thương. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí gas, có ít nhất 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Theo người nhà chủ quán, khí gas đã có dấu hiệu rò rỉ, quán gọi thợ đến sửa thì sau đó xảy ra vụ việc.

Nam sinh lớp 11 bị thương nghi do nổ bình gas mini: Ngày 1/8, người dân ở thôn 3 (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bất ngờ nghe tiếng nổ phát ra từ nhà của gia đình em Võ Tuấn T. (17 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Phúc Đồng; vừa học xong lớp 11 Trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê). Khi đến nơi, người dân phát hiện em T. bị dập nát bàn tay trái, 2 mắt bị tổn thương nặng và đang kêu cứu tại khu vực nhà bếp. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do bình gas mini phát nổ trong lúc em này nấu ăn. Nổ bình gas khiến 1 người tử vong: Tối 23/7, tại nhà anh K’Đí (30 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) phát ra tiếng nổ lớn. Khi người dân có mặt, thì toàn bộ căn nhà bếp của gia đình anh K’Đí chỉ còn một đống đổ nát kinh hoàng. Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, tại thời điểm xảy ra vụ nổ bình gas tại nhà bếp chỉ có 1 mình anh K’Đí. Vụ nổ khiến anh K’Đí tử vong tại chỗ. Nổ lớn tại quán mì cay Hải Dương, mảnh kính bắn tung toé vào người đi đường: ngày 27/5, tại một quán mì cay nằm trên đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương đã xảy ra nổ bình gas. Theo người dân, thời điểm vụ nổ xảy ra khiến rung chấn cả khu vực. Rất may trong quán chỉ có 2 nhân viên bị thương chứ không có khách. Vụ nổ lớn khiến một số đồ vật hư hỏng, các mảnh kính vỡ bắn tung toé ra lòng đường và vào người đi đường. Cũng may là không ai bị thương quá nặng. Nổ bình gas mini, 7 người nhập viện: Trưa 9/4, một gia đình ở thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ăn uống với khoảng 20 người tham dự. Đến khoảng 12h30, khi đang nấu lẩu thì 1 bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng cháy. Vụ nổ khiến 7 người (trong đó có một cháu nhỏ) bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Thợ điện lạnh bị tử vong do gas tủ lạnh phát nổ: Ngày 8/1, khi anh P.V.C (41 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, TP.Ninh Bình, Ninh Bình) đang sửa chữa tủ lạnh cho khách, trong quá trình bơm bổ sung gas vào tủ lạnh thì khí gas phát nổ. Hậu quả, vụ nổ khiến anh C. tử vong tại chỗ; một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và Công an TP.Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. (Ảnh minh họa) Nổ bình gas trong đêm, 3 người tử vong: Đêm 3/1, Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà trọ ở địa chỉ H4, cuối nghách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng xảy ra tiếng nổ lớn, lửa và khói bốc lên. Đây là ngôi nhà thuê trọ của vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T. (SN 1994), cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; tạm trú tại địa chỉ trên. Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ. Qua khám nghiệm hiện trường còn phát hiện thêm thi thể thứ 3. Nổ bình gas ở nhà thờ họ, 3 người bị thương nặng: Ngày 27/8/2022, tại nhà thờ họ Bùi, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng bất ngờ xảy ra nổ khí gas trong gian bếp. Hậu quả làm 3 người đang ở trong nhà thờ là vợ chồng anh Bùi Quang T. (35 tuổi) và chị Trần Thị Ánh N. (31 tuổi) cùng bà Vũ Thị V. (68 tuổi) bị bỏng nặng. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ khí gas, bà Bùi Thị V. đang dọn dẹp tại gian bếp của nhà thời họ Bùi, khi phát hiện thấy có mùi khí gas phát ra từ bình gas (trong bếp có 1 bếp gas và 1 bình gas loại 13,7 kg) nên đã bật điện để kiểm tra, đã dẫn đến phát nổ. >>> Xem thêm video: Mất bàn tay phải do nổ bình gas mini khi đang nấu ăn. Nguồn: ĐTHĐT.