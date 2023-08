Hà Nội: Cận cảnh vụ nổ khí gas tại nhà dân, nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ khí gas tại nhà dân khiến nhiều người bị thương xảy ra vào khoảng 10h ngày 15/8, tại nhà số 42 đường Yên Phụ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Nhiều vật dụng như cửa cuốn, cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, một số người đang lưu thông trên đường cũng bị thương. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng điều phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu các nạn nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí gas, có ít nhất 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Một người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, anh đi xe máy gần đến khu vực trên thì nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó anh và nhiều người dân chạy lại hiện trường. Có một số người bị thương, nhiều vật liệu, đồ đạc văng ra giữa đường. Cũng theo người này, sau khi xảy ra vụ nổ, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Ngoài một cô gái may mắn leo sang nhà hàng xóm thoát nạn thì một số người dân đi đường cũng bị mảnh kính văng vào người làm bị thương. Hiện vụ nổ khí gas tại nhà dân khiến nhiều người bị thương ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Nổ bình gas trên phà, 1 người chết 2 người bị thương. Nguồn: ANTV.

