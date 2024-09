Ninh Bình: Bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại nơi thờ tự

Ngày 5/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Khánh đã bắt giữ 5 đối tượng thuê ô tô tự lái từ tỉnh Thanh Hóa ra Ninh Bình trộm cắp tài sản. Ngày 29/8, Công an huyện Yên Khánh nhận được tin báo của người dân về việc kẻ gian lợi dụng đêm tối đột nhập vào một cơ sở thờ tự trên địa bàn thôn Phú Thượng, xã Khánh An, huyện Yên Khánh trộm cắp 1 bể đá nguyên khối, đục chạm thủ công.

Các đối tượng và tang vật tại Cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Khánh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét. Cơ quan điều tra đã làm rõ 5 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên gồm Hoàng Văn Hùng (SN 1991); Trịnh Văn Kim (SN 1981) đều trú tại phố Vĩnh Diện, thị trấn Thiệu Hóa; Nguyễn Văn Đức (SN 1989) và Nguyễn Đình Tiếp (SN 1983) đều trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa; Nguyễn Văn Quý (SN 1989, trú tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Quý khai thuê ô tô tự lái, rủ thêm 4 đối tượng từ thành phố Thanh Hóa ra tỉnh Ninh Bình trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được chiếc bể đá, các đối tượng mang đi bán được 25 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại nơi thờ tự đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.