Học sinh Hà Nội tưng bừng khai giảng năm học mới

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 7C5, Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội chia sẻ, năm nào khai giảng, cô cũng có chung một cảm xúc, đó là sự hồi hộp, náo nức, mong chờ, và niềm hy vọng sẽ cùng các con có một năm học mới nhiều niềm vui, đạt nhiều kết quả tốt. Học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội náo nức trong lễ khai giảng năm học mới với chủ đề "Nghênh đón Đổi thay: Trao quyền cho sự Tự tin và Hạnh phúc". Chủ tịch Hội đồng trường - Đại tá - NGND Nguyễn Trọng Vĩnh đánh trống khai trường. Năm học này, thầy trò nhà trường quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thông qua tam giác ASK (Thái độ - Kĩ năng - Kiến thức). Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các học sinh trong ngày khai trường. Niềm vui đến trường. Cô giáo Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội đón các em lớp 1 trong ngày khai giảng năm học mới. Cô Nguyễn Thu Hồng, chủ nhiệm lớp 1A3, Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy chia sẻ, năm nào đón ngày khai giảng, trong cô cũng là niềm xúc động. Những gương mặt học trò thơ ngây, những đôi mắt trong trẻo... lại tiếp thêm trong cô tình yêu với nghề. Học sinh năm cuối cấp tiểu học và cô giáo chủ nhiệm. Hôm nay, em nhỏ đã dậy từ 5h30 sáng, háo hức trong ngày đầu năm học mới đến trường. Một học sinh cũng đến trường sớm, em nằm trong đội trống mừng khai giảng. Em bé theo anh đến trường, thả tim cho mẹ chụp ảnh kỷ niệm. Cô giáo cùng các em nhỏ trong đội văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng chào năm học mới. "Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường". Học sinh Trường THPT Amsterdam, Hà Nội tưng bừng đón năm học mới. Phát biểu chào mừng năm học mới, nhà giáo Trần Thùy Dương xúc động nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới ngành giáo dục cách đây 56 năm: "Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt". Bà Dương cho hay, lời căn dặn của Bác là động lực giúp các thầy, cô giáo trường THPT Chuyên Hà Nội -Amsterdam biến những khó khăn trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục thành cơ hội để đổi mới và sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Trong năm học 2023 - 2024, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu Hà Nội và cả nước về số học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT với 105 giải ở các bộ môn. Nhiều học sinh còn trở thành những đại diện ưu tú làm rạng danh trí tuệ Việt Nam bằng những tấm huy chương trên đấu trường tri thức quốc tế Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, các nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ với học sinh là trung tâm; chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, bảo đảm lễ khai giảng thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh Đối với cấp mầm non, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các nhà trường tổ chức khai giảng theo hình thức "Ngày hội đến trường của bé". Các nhà trường ổn định, duy trì nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng; chú trọng xây dựng văn hóa học đường; bảo đảm an ninh, an toàn trường học ngay từ những ngày đầu năm học... Năm học 2024-2025 được coi là một năm bản lề, nhiều nhiệm vụ và thách thức. Đây sẽ là năm đầu tiên học sinh thi vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới. Trường THCS Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) long trọng tổ chức buổi Lễ khai giảng đón chào năm học mới 2024-2025. Trường THCS Thạch Bàn A (Long Biên, Hà Nội) năm học 2024-2025 có 43 lớp học, với hơn 1700 học sinh. Trong năm học này, Trường THCS Thạch Bàn A tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được từ năm học trước, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trong dạy và học, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025. Các cô trò Trường Tiểu học Thạch Bàn A chào đón học sinh trong niềm hân hoan. Cô Lê Thị Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Bàn A (quận Long Biên, TP Hà Nội) cho biết, năm học 2024-2025, Trường tiểu học Thạch Bàn có tổng số 30 lớp học. Trong đó, 7 lớp 1 với 260 học sinh, với trung bình 37 học sinh/lớp. Phụ huynh cùng con ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ đầu năm học mới tại Trường tiểu học Thạch Bàn A. Niềm vui của bé ngày đầu năm học mới. >>> Mời quý độc giả xem video: Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch HĐQT Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024

