Đồng Nai: Mục sở thị “con đường tơ lụa” tại Hóa An, Biên Hòa

Sự khác biệt một bên là địa phận Bình Dương, một bên là địa phận Đồng Nai. Ảnh HĐ



Theo lời ông Tấn Lại một người dân sinh sống tại đường Bùi Thị Xuân cho biết: Con đường vốn là đường đất, nhưng lượng xe cộ nhất là xe tải ra vào rất lớn bởi dọc tuyến đường này rất nhiều nhà máy, xí nghiệp đặc biệt là những bãi than, bãi phế liệu...

Hàng ngày lượng xe cộ vào "ăn hàng" nhiều, càng làm cho con đường vốn xuống cấp lại càng thêm trầm trọng. Những ổ voi ổ trâu ngày càng xuất hiện nhiều, mưa là bụi, nắng là sình... "con đường tơ lụa" mang tên Bùi Thị Xuân, nắng bụi, mưa sình



Tiếp lời bà Như Hoa một người dân cũng cho hay, trời nắng những vũng sình cạn nước đi lại đã khó khăn, trời mưa nhiều người bị té, nhất là trẻ nhỏ đi học... Người dân chúng tôi hi vọng con đường sớm được chính quyền quan tâm sửa chữa để việc đi lại giao thương được thuận tiện, đời sống người dân đỡ cực, bà Hoa cho hay. Là đường đất nhưng lưu lượng xe ra vào lại rất lớn. Ảnh HĐ Nhiều nhà máy, xí nghiệp, bãi than, bãi phế liệu tọa lạc dọc tuyến đường Bùi Thị Xuân. Ảnh HĐ Tuyến đường thách thức lòng can đảm. Ảnh HĐ Nhiều năm nay người dân phải chịu đựng con đường đầy ổ voi, ổ trâu lớn. Ảnh HĐ Mỗi khi mưa xuống cả con đường thành bãi sình khổng lồ. Ảnh HĐ Những ổ voi xuất hiện ngày càng nhiều bởi lưu lượng xe tải ra vào rất lớn. Ảnh HĐ Cuộc sống người dân vô cùng bức bối. Ảnh HĐ Nhiều bãi phế liệu, bãi than tọa lạc tại khu vực này. Ảnh HĐ Vũng sình lớn tồn tại từ lâu. Ảnh HĐ Người dân hi vọng con đường sớm được chính quyền quan tâm sửa chữa để việc đi lại giao thương được thuận tiện,

