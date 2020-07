Những vụ giết người ghê rợn vì ghen tuông

Ngày 27/7, người dân Nghệ An rúng động khi một người đàn ông chặn người phụ nữ lại rồi dùng dao đâm nhiều nhát tử vong tại Hưng Bình, TP Vinh. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra, công an xác định được, hung thủ tên là Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), còn nạn nhân là chị V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP.Vinh). Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Cương và chị V.A. từng có quan hệ tình cảm với nhau. Nguyên nhân dẫn đến Cương chặn đường sát hại chị A. có thể là do ghen tuông. Trước đó, hồi đầu tháng 7/2020, do ghen tuông bà N. vợ ông Đ.N.T. (46 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM) đã phóng hỏa đốt nhà khiến ông T. và con gái (chị N. 23 tuổi, con gái riêng ông T.) bị bỏng. Sau vụ phóng hỏa, bà N. đến cơ quan công an đầu thú. Đồng thời bà N. khai nhận nguyên nhân phóng hỏa do ghen tuông nên tưới xăng đốt chồng. Một vụ việc khác liên quan đến ghen tuông xảy ra ngày 30/6, tại Thuận Châu, tỉnh Sơn La cũng khiến dư luận xôn xao. Theo đó, Lò Văn Niên (1984, huyện thuận Châu, tỉnh Sơn La), nhân lúc hàng xóm đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà đã dùng dậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu dẫn đến gục ngã. Sau khi đánh xong, Niên bỏ trốn vào rừng. Sau khi bị bắt, Niên khai, do nghi ngờ ông N. dùng bùa để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã chuẩn bị sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước. Cũng trong tháng 9/2020, một vụ án mạng liên quan đến ghen tuông xảy ra tại Bạc Liêu cũng khiến dư luận không khỏi xót xa. Nguyên nhân bắt đầu từ việc ông Trần Đình Thanh (SN 1945, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) và bà K. sống chung như vợ chồng. Gần đây, ông Thanh phát hiện bà K. quen người đàn ông khác nên xảy ra ghen tuông. Sáng ngày 14/6, trong lúc bà K. còn đang ngủ, ông Thanh đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến bà K. bị thương nặng. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân các vụ án mạng trong gia đình phần lớn đến từ việc ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm. Đơn cử như ngày 28/3, ông V.V.T. (45 tuổi, tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) chém bà N.T.S. (40 tuổi, vợ ông T.) tại nhà riêng. Sau đó ông T. tự sát, còn bà S. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân được xác định, do người chồng bị tật nguyền ở nhà, còn vợ là người buôn bán, tiếp xúc với nhiều khách hàng nên ông T. ghen tuông cho rằng mình bị cắm sừng. Trong rất nhiều vụ việc, hầu hết nạn nhân là nữ giới. Tuy nhiên, vì ghen tuông mà một số phụ nữ cũng nổi máu "Hoạn Thư" và gây nên những án mạng đau lòng. Vụ việc Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, Quảng Ngãi) là 1 trường hợp như vậy. Tối 14/2, Huyền và người yêu là anh Võ Minh M. (33 tuổi) đi chơi cùng nhóm bạn. Sau khi bạn về, Huyền nghe bạn trai nói có tình nhân mới nên nổi cơn ghen tuông và đâm chết chính bạn trai mình. Tới khuya, Huyền gọi điện trình báo sự việc với công an. Theo các chuyên gia tâm lý, khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, người trong cuộc thường không kiểm soát được hành vi của mình nên dễ dẫn đến hành động dại dột. Họ có thể giải tỏa cơn ghen bằng cách trút giận lên người mình yêu thương. Như trường hợp của Nguyễn Đại Chung, 30 tuổi, trú tại Thừa Thiên – Huế. Sáng 8/2, thấy người tình nhắn tin với người đàn ông lạ, Chung nổi cơn ghen bóp cổ người yêu, 3 giờ sau mới đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Ghen tuông, cha treo cổ 2 con nhỏ rồi tự tử

Ngày 27/7, người dân Nghệ An rúng động khi một người đàn ông chặn người phụ nữ lại rồi dùng dao đâm nhiều nhát tử vong tại Hưng Bình, TP Vinh. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra, công an xác định được, hung thủ tên là Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), còn nạn nhân là chị V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP.Vinh). Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Cương và chị V.A. từng có quan hệ tình cảm với nhau. Nguyên nhân dẫn đến Cương chặn đường sát hại chị A. có thể là do ghen tuông. Trước đó, hồi đầu tháng 7/2020, do ghen tuông bà N. vợ ông Đ.N.T. (46 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM) đã phóng hỏa đốt nhà khiến ông T. và con gái ( chị N. 23 tuổi, con gái riêng ông T.) bị bỏng. Sau vụ phóng hỏa, bà N. đến cơ quan công an đầu thú. Đồng thời bà N. khai nhận nguyên nhân phóng hỏa do ghen tuông nên tưới xăng đốt chồng. Một vụ việc khác liên quan đến ghen tuông xảy ra ngày 30/6, tại Thuận Châu, tỉnh Sơn La cũng khiến dư luận xôn xao. Theo đó, Lò Văn Niên (1984, huyện thuận Châu, tỉnh Sơn La), nhân lúc hàng xóm đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà đã dùng dậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu dẫn đến gục ngã. Sau khi đánh xong, Niên bỏ trốn vào rừng. Sau khi bị bắt, Niên khai, do nghi ngờ ông N. dùng bùa để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã chuẩn bị sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước. Cũng trong tháng 9/2020, một vụ án mạng liên quan đến ghen tuông xảy ra tại Bạc Liêu cũng khiến dư luận không khỏi xót xa. Nguyên nhân bắt đầu từ việc ông Trần Đình Thanh (SN 1945, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) và bà K. sống chung như vợ chồng. Gần đây, ông Thanh phát hiện bà K. quen người đàn ông khác nên xảy ra ghen tuông. Sáng ngày 14/6, trong lúc bà K. còn đang ngủ, ông Thanh đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến bà K. bị thương nặng. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân các vụ án mạng trong gia đình phần lớn đến từ việc ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm. Đơn cử như n gày 28/3, ông V.V.T. (45 tuổi, tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) chém bà N.T.S. (40 tuổi, vợ ông T.) tại nhà riêng. Sau đó ông T. tự sát, còn bà S. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân được xác định, do người chồng bị tật nguyền ở nhà, còn vợ là người buôn bán, tiếp xúc với nhiều khách hàng nên ông T. ghen tuông cho rằng mình bị cắm sừng. Trong rất nhiều vụ việc, hầu hết nạn nhân là nữ giới. Tuy nhiên, vì ghen tuông mà một số phụ nữ cũng nổi máu "Hoạn Thư" và gây nên những án mạng đau lòng. Vụ việc Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, Quảng Ngãi) là 1 trường hợp như vậy. Tối 14/2, Huyền và người yêu là anh Võ Minh M. (33 tuổi) đi chơi cùng nhóm bạn. Sau khi bạn về, Huyền nghe bạn trai nói có tình nhân mới nên nổi cơn ghen tuông và đâm chết chính bạn trai mình. Tới khuya, Huyền gọi điện trình báo sự việc với công an. Theo các chuyên gia tâm lý, khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, người trong cuộc thường không kiểm soát được hành vi của mình nên dễ dẫn đến hành động dại dột. Họ có thể giải tỏa cơn ghen bằng cách trút giận lên người mình yêu thương. Như trường hợp của Nguyễn Đại Chung, 30 tuổi, trú tại Thừa Thiên – Huế. Sáng 8/2, thấy người tình nhắn tin với người đàn ông lạ, Chung nổi cơn ghen bóp cổ người yêu, 3 giờ sau mới đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Ghen tuông, cha treo cổ 2 con nhỏ rồi tự tử