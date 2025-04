Cá cờ “khủng” 200 kg sa lưới ở Vũng Tàu... loài quý hiếm sao?

Vào sáng ngày 11/4, một tàu đánh cá vừa cập bến Côn Sơn (TP. Vũng Tàu) đã mang về con cá cờ "khủng" nặng tới 200 kg. Để đưa được con cá khổng lồ này lên bờ, 5 người đàn ông đã mất rất nhiều công sức. Ảnh: Người đưa tin. Con cá cờ dài gần 3m, bề ngang khoảng 90 cm. Phần đầu của nó nhọn như mũi kiếm. Với trọng lượng lên tới 200 kg, đây là một trong những con cá cờ có kích thước “khủng” nhất từng sa lưới ngư dân. Ảnh: Người đưa tin. Việc đánh bắt được con cá cờ lớn như vậy không phải thường gặp. Chị Huế Nguyễn, chủ ghe đánh bắt cá được cá cờ "khủng" cho biết ghe của họ xuất phát từ Côn Sơn tới vùng biển Cà Mau và sau 3 ngày lênh đênh trên biển thì may mắn bắt được con cá cờ khủng. Ảnh: Người đưa tin. Khi kéo con cá cờ nặng 200 kg lên tàu, mọi người trên ghe vô cùng vui mừng. Sau khi đưa lên bờ, nhiều thương lái đã hỏi mua con cá cờ này và cuối cùng nó được bán với giá 14 triệu. Ảnh: Người đưa tin. Thông thường, các ngư dân thường đánh bắt được những con cá cờ nặng khoảng 50 - 70 kg. Do đó, con cá cờ nặng 200 kg được xem là "hàng khủng". Ảnh: fishbazaruto.com. Đến nay, chỉ một số người may mắn đã đánh bắt được những con cá cờ nặng 200 - 270 kg. Với việc câu được cá cờ khủng, ngư dân có được khoản thu nhập lớn và trở thành động lực để họ yêu biển hơn. Ảnh: fishbazaruto.com. Mời độc giả xem video: Người đàn ông chi 10 tỷ nuôi cá koi. Nguồn: VTV24.

