Đắng cay những bản án dành cho người đẹp vì tham tiền, buôn ma túy

Sáng (27/7), TAND TP.HCM đã tuyên án đối với trùm đường dây sản xuất ma túy Văn Kính Dương (39 tuổi, ngụ Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (26 tuổi, tức diễn viên Ngọc "Miu", người tình của Dương) cùng đồng bọn. Riêng hotgirl Ngọc Miu, người tình của Văn Kính Dương phải nhận bản án 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Người đẹp Ngọc Miu là người giúp sức đem ma túy đi tẩu tán khi người tình bị bắt. Hotgirl Ngọc Miu tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc, sinh năm 1994. Cô không chỉ nổi tiếng khi đóng cùng video cùng ca sĩ Đan Trường mà còn nhiều tác phẩm điện ảnh khác. Nhưng nay, khi nhận bản án 16 năm tù, thanh xuân của cô sẽ bị chôm vùi sau song sắt để lại 2 đứa con thơ. Trước đó, trong 1 vụ án buôn ma túy khác, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý (28 tuổi, trú tại xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đỗ Như Ý bị bắt khi từ Vương quốc Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mang theo gần 4kg ma túy. Đỗ Như Ý sang Campuchia khoảng năm 2017, sinh sống tại thành phố Shihanouk bằng nghề DJ (chỉnh nhạc). Số ma túy trên, nghi phạm nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh để lấy tiền công 500 USD. Khi Ý từ Campuchia vừa vào Việt Nam thì bị Công an huyện An Phú và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Một vụ việc liên quan đến hot girl buôn ma túy khác khiến dư luận xôn xao là trường hợp Hoàng Nguyễn Minh Hằng, hot girl xinh đẹp và sành điệu, sinh viên năm 2 của Trường Cao đẳng Du lịch Huế bị bắt vì cầm đầu một đường dây ma túy lớn. Kiểm tra phòng nghỉ do Hằng thuê, công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan. Hoàng Nguyễn Minh Hằng năm nay mới 21 tuổi, là sinh viên nhưng để có tiền tiêu xài, sống sang chảnh và dùng hàng hiệu, cô đã dấn thân vận chuyển và buôn bán ma túy từ nam ra các tỉnh miền Trung. Ngày 19/6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với hot girl sinh viên cầm đầu đường dây ma túy tại Huế cùng hai đồng phạm. Là cô gái xinh xắn nổi tiếng ở Cố đô Huế, Nguyễn Khoa Vũ Ngân (25 tuổi) không lo làm ăn mà hình thành đường dây ma túy khủng thu mua hàng từ biên giới Việt - Lào tại Quảng Trị rồi đưa về Thừa Thiên – Huế tiêu thụ. Theo đó, ngày 1/3/2019, công an bắt quả tang Ngân và Hoàng vận chuyển 1,5kg ma túy đá, 4 viên hồng phiến được thu mua từ Lào về sau đó vận chuyển theo đường tiểu ngạch vào khu vực cửa khẩu, vùng biên thuộc thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để vận chuyển về Thừa Thiên – Huế tiêu thụ. Ngày 18/2, HĐXX tuyên Nguyễn Khoa Vũ Ngân mức án Chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: 72 giờ vây bắt trùm triệt phá “thánh địa” ma túy ở Lóng Luông

Sáng (27/7), TAND TP.HCM đã tuyên án đối với trùm đường dây sản xuất ma túy Văn Kính Dương (39 tuổi, ngụ Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (26 tuổi, tức diễn viên Ngọc "Miu", người tình của Dương) cùng đồng bọn. Riêng hotgirl Ngọc Miu, người tình của Văn Kính Dương phải nhận bản án 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Người đẹp Ngọc Miu là người giúp sức đem ma túy đi tẩu tán khi người tình bị bắt. Hotgirl Ngọc Miu tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc, sinh năm 1994. Cô không chỉ nổi tiếng khi đóng cùng video cùng ca sĩ Đan Trường mà còn nhiều tác phẩm điện ảnh khác. Nhưng nay, khi nhận bản án 16 năm tù, thanh xuân của cô sẽ bị chôm vùi sau song sắt để lại 2 đứa con thơ. Trước đó, trong 1 vụ án buôn ma túy khác, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý (28 tuổi, trú tại xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đỗ Như Ý bị bắt khi từ Vương quốc Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mang theo gần 4kg ma túy. Đỗ Như Ý sang Campuchia khoảng năm 2017, sinh sống tại thành phố Shihanouk bằng nghề DJ (chỉnh nhạc). Số ma túy trên, nghi phạm nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh để lấy tiền công 500 USD. Khi Ý từ Campuchia vừa vào Việt Nam thì bị Công an huyện An Phú và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Một vụ việc liên quan đến hot girl buôn ma túy khác khiến dư luận xôn xao là trường hợp Hoàng Nguyễn Minh Hằng, hot girl xinh đẹp và sành điệu, sinh viên năm 2 của Trường Cao đẳng Du lịch Huế bị bắt vì cầm đầu một đường dây ma túy lớn. Kiểm tra phòng nghỉ do Hằng thuê, công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan. Hoàng Nguyễn Minh Hằng năm nay mới 21 tuổi, là sinh viên nhưng để có tiền tiêu xài, sống sang chảnh và dùng hàng hiệu, cô đã dấn thân vận chuyển và buôn bán ma túy từ nam ra các tỉnh miền Trung. Ngày 19/6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với hot girl sinh viên cầm đầu đường dây ma túy tại Huế cùng hai đồng phạm. Là cô gái xinh xắn nổi tiếng ở Cố đô Huế, Nguyễn Khoa Vũ Ngân (25 tuổi) không lo làm ăn mà hình thành đường dây ma túy khủng thu mua hàng từ biên giới Việt - Lào tại Quảng Trị rồi đưa về Thừa Thiên – Huế tiêu thụ. Theo đó, ngày 1/3/2019, công an bắt quả tang Ngân và Hoàng vận chuyển 1,5kg ma túy đá, 4 viên hồng phiến được thu mua từ Lào về sau đó vận chuyển theo đường tiểu ngạch vào khu vực cửa khẩu, vùng biên thuộc thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để vận chuyển về Thừa Thiên – Huế tiêu thụ. Ngày 18/2, HĐXX tuyên Nguyễn Khoa Vũ Ngân mức án Chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: 72 giờ vây bắt trùm triệt phá “thánh địa” ma túy ở Lóng Luông