4 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2024

4 chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2024 gồm:

Điều chỉnh thủ tục công nhận bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Ngày 4/10/2024, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 2761/QĐ-BGDĐT nhằm điều chỉnh thủ tục công nhận các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để có thể sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Cách xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 18/9/2024, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 11/2024/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập. Cụ thể:

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh quy định tại Thông tư 11/2024/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương viên chức tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang,cụ thể như sau:

Chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh hạng III (mã số V.07.07.24) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh hạng II (mã số V.07.07.23) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

Chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh hạng I (mã số V.07.07.22) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Thông tư 11/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 04/11/2024

Siết chặt quản lý liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài

Ngày 05/10/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Hiện hành tại Điều 6 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng liên kết giáo dục như sau:

Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục của Việt Nam và cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, khoản 4 Điều 1 Nghị định 124/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định trên như sau: Đối tượng liên kết giáo dục; Bên Việt Nam: Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; Bên nước ngoài:

Cơ sở giáo dục được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có thời gian hoạt động ít nhất 05 năm ở nước ngoài tính đến ngày nộp hồ sơ và không vi phạm pháp luật của nước sở tại trong thời gian hoạt động, có giảng dạy trực tiếp, có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục;

Tổ chức cung cấp chương trình giáo dục được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có thời gian hoạt động cung cấp chương trình giáo dục mầm non hoặc phổ thông ít nhất là 05 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin thực hiện liên kết giáo dục.

Nghị định 124/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2024.

Điều kiện thành lập nhóm trẻ độc lập từ ngày 20/11/2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng trong lĩnh vực giáo dục mầm non, Chính phủ đã ban hành Nghị định 125/2024/NĐ-CP ngày 5/10/2024, quy định các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và lớp mầm non độc lập. Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập sẽ phải đáp ứng yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất, đồ dùng, thiết bị giảng dạy, và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nghị định 125/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2024, tạo nền tảng pháp lý vững chắc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non độc lập và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, chất lượng cho trẻ em.