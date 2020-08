An ninh thắt chặt Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngay từ sáng sớm 14/8, công tác an ninh đã được thắt chặt, nhiều tuyến đường bên dẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã được thắt chặt, các trạm chốt điều tiết các phượng tiện đi theo hướng khác, lực lượng an ninh và đội cảnh vệ cũng làm nghiêm công tác trước cổng Nhà tang lễ. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 8 giờ, ngày 14/8/2020 đến 12 giờ, ngày 15/8/2020. Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút, ngày 15/8/2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Hơn 10 tuyến phố được phong tỏa, 20 tuyến phố khác hạn chế phương tiện qua lại trong hai ngày 14-15/8. Từ 6h ngày 14/8 đến 13h ngày 15/8, mọi phương tiện (trừ xe ưu tiên) không được đi vào các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ). Cổng Nhà tang lễ trước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Công tác an ninh được thắt chặt ở nhiều tuyến phố, đặc biệt là đường Trần Thánh Tông, trước cửa Nhà tang lễ QG. Từ 6h ngày 14/8 đến 14h00 ngày 15/8, ôtô chở hàng tải trọng 500 kg trở lên, ôtô khách 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) bị hạn chế trên các tuyến: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

