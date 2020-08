Bắt tạm giam cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Hôm nay (ngày 14/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Hồng Trường. Ngoài ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp tố tụng với Nguyễn Chí Thành, quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và ông Đinh La Thăng, cùng một người khác.

Cả bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 bộ luật Hình sự 2015. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Theo đó, các bị can này bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án sai phạm đấu thầu cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tháng 10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Dương Tuấn Minh, nguyên Tổng Giám đốc, Dương Thị Trâm Anh, nguyên Phó Tổng giám đốc, Nguyễn Thu Trang, nguyên Phó phòng Đầu tư và Quản lý đấu thầu Tổng Công ty Cửu Long và Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung, là các nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh.

Các bị can Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh và Nguyễn Thu Trang bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", các bị can Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ - tức "Út trọc", cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn; Phạm Văn Diệt - Giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh - về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật hình sự 2015. Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác.

Các bị can này bị khởi tố trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương .

Ông Trường, Thành, Cường đều bị bắt tạm giam, ông Thăng đã bị bắt trước đó trong vụ án khác.

Ông Nguyễn Hồng Trường sinh năm 1957, từng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 4/2007, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT và giữ chức này đến năm 2017. Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến thành kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm tại Bộ Giao thông Vận tải, đã chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân, tập thể ở Bộ này. Trong đó, ông Trường được xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của ngành có trách nhiệm liên đới về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải. Cá nhân ông Trường chịu trách nhiệm về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT; đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa... không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp... Vì những sai phạm ấy, tháng 7/2019, Ban Bí thư cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021) đối với ông Trường; yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông này đồng bộ với kỷ luật về Đảng. Tháng 9/2019, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường. Lý do, ông này đã có vi phạ m, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.