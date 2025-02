TP HCM: Bắt 2 tài xế ô tô cầm hung khí dọa chém nhau

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Thái (SN 1990), Trần Ngọc Quý (SN 1976, cùng ngụ tại Bình Dương) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP Thủ Đức phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ô tô màu đỏ di chuyển trên đường. Lúc này, 1 ô tô màu đen vượt lên, chặn đầu xe.

Tại đây, cả 2 tài xế bước xuống, cầm hung khí lấy từ trên xe dọa đánh nhau.

Trần Ngọc Quý (trái) và Trần Ngọc Thái khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP Thủ Đức khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định, chủ ô tô màu đỏ là ông Quý, còn chủ ô tô màu đen là ông Thái. Trong đó, ông Quý có 3 tiền án về các tội cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Được mời lên làm việc, cả 2 đều thừa nhận là người điều khiển 2 ô tô trong đoạn clip trên. Theo đó, khoảng 23h50 ngày 20/2, ông Quý điều khiển ô tô đi trên quốc lộ 13 thì phát hiện xe của mình lấn sang làn đường cùng chiều kế bên nên bật đèn tín hiệu xin chuyển về làn ban đầu.

Tuy nhiên, ông Quý không chú ý phương tiện đang di chuyển phía sau là ô tô do ông Thái điều khiển. Lúc này, ông Thái bật tín hiệu nháy đèn pha, bóp còi đồng thời cho xe vượt lên trên xe của Quý.

Cho rằng ông Thái cố tình gây hấn, khiêu khích nên ông Quý điều khiển xe chạy vượt lên, ép xe của ông Thái dẫn đến hai bên rượt đuổi nhau trên đường. Sau đó, ông Thái cho xe vượt lên chặn đầu ô tô của ông Quý. Hai tài xế này cầm hung khí và xuống xe dọa chém, đánh nhau. Khoảng 2 phút sau, cả 2 lên xe và rời đi.

Công an nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên đường, dù không xảy ra va chạm, nhưng Thái, Quý đã có hành vi điều khiển ô tô đuổi, ép, chặn xe sau đó dùng hung khí dọa đánh nhau.

Đây là hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân và thể hiện sự xem thường pháp luật của 2 đối tượng nên cần xử lý nghiêm.

Mới đây, tối 11/2, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tuấn là tài xế đã lái xe Lexus va chạm với nam shipper và có hành động đánh tới tấp người này trên đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Liên tiếp xảy ra các vụ việc ẩu đả, bạo lực sau các vụ va chạm giao thông vẫn diễn ra thường xuyên, bất chấp những nỗ lực không ngừng của cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và áp dụng các biện pháp xử lý mạnh mẽ ngay sau khi bị hại trình báo cơ quan chức năng, hoặc được đăng tải trên mạng xã hội, song điều đó cho cũng thấy những hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho các bên liên quan mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông cầm kiếm đe dọa nhân viên môi trường ở Nha Trang: