Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD: Khung hình phạt thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, 2 bị can nguyên là Bộ trưởng Bộ TT&TT là ôngvà ông Trương Minh Tuấn bị truy tố về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ", ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) bị truy tố về tội "Đưa hối lộ"