Áp thấp nhiệt đới diễn biến khó lường, Bộ trưởng NN&PTNT chỉ đạo nóng

Sáng ngày 3/9/2019, Bộ trưởng NN&PTNT – Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp ứng phó với 2 áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng.



Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1h00 sáng ngày 3/9, áp thấp nhiệt đới đã ở trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gây mưa to tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế với tổng lượng mưa từ 1h00-4h00 từ 150-200mm.

Hồi 04h00, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10km sức gió mạnh nhất gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7.

Vị trí và hướng di chuyển của ATNĐ.

Thông tin về Áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông, ông Mai Văn Khiêm cho biết, hồi 04h00 ngày 03/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Cảnh báo từ ngày 03-06/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế 500-700 mm/đợt). Các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị lên mức BĐ2-BĐ3, vùng thượng lưu các sông và các sông suối nhỏ lên trên mức BĐ3; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai báo cáo về tình hình và công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã ban hành các công điện gửi các tỉnh, thành phố khu vực ven biển và khu vực Tây Nguyên đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ, gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng.

Hiện có 19 tỉnh, thành phố đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai ứng phó và 10 tỉnh đã tổ chức cấm biển.

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 06h00 ngày 03/9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.462 phương tiện/312.630 người. Trong đó có 67.072 tàu/280.303 người neo đậu tại các bến; 4.279 tàu/31.513 người hoạt động ở khu vực biển khác; 111 tàu/814 người hoạt động khu vực Quần đảo Hoàng Sa, các phương tiện đã nắm được thông tin về ATNĐ và đang di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài – Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, trên tuyến biển cần chú ý tiếp tục theo dõi tình hình tàu thuyền, không được chủ quan, trong đó đặc biệt lưu ý các tàu vận tải nhỏ.

Để ứng phó với diễn biến mưa lớn tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cần chỉ đạo quyết liệt sẵn sàng cho việc tiêu úng đồng thời khẩn trương tổ chức thu hoạch diện tích lúa còn lại. Đảm bảo công tác an toàn giao thông đặc biệt tuyến đường sắt Bắc Nam, đường mòn có khả năng bị chia cắt do lũ. Đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian khai giảng.

Đối với khu vực miền núi, cần đồng loạt ra quân tổ chức lực lượng xung kích tại cơ sở rà soát các hộ gia đình, các khu vực vị trí nguy hiểm, các bọng nước nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất.

Bộ trưởng - Phó Trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng – Phó Trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường đề nghị, các địa phương và các Bộ ngành nghiêm túc triển khai công điện số 15/CĐ-TW ngày 02/9/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cần theo dõi sát tình hình diễn biến ATNĐ và mưa lũ để có thông tin, bản tin cảnh báo kịp thời. Các cơ quan quản lý theo dõi, thông báo, kiểm đếm đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè bao gồm tàu khách, tàu vận tải...

Từ ngày 3-6/9, mưa cục bộ lớn xảy ra tại khu vực Nam Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực có sông ngắn và dốc có thể khiến lũ lên nhanh, cần chú sẵn sàng phương án phòng chống lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, tai biến địa chất.

Kiểm tra, rà soát công tác vận hành, phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa, nhất là các hồ đập xung yếu hoặc đang thi công. Tại Thừa Thiên Huế cần chú ý 03 hồ chứa lớn đặc biệt hồ Tả Trạch.

Đồng thời, rà soát khu dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy lũ quét, sạt lở đất; khơi thông ngay các điểm bị tắc nghẽn dòng chảy; tuần tra, canh gác các khu vực ngầm tràn, sạt lở...

Tại các địa phương cần huy động các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè thu. Cơ quan phòng chống thiên tai các cấp tổ chức trực ban theo dõi tình hình, thông tin để kịp thời tham mưu chỉ đạo ứng phó.