Nhận 27 tỷ, cựu GĐ CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến chi cho những ai?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án Việt Á. Trong số đó, bị can Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Tuyến bị cáo buộc nhận 27 tỷ đồng từ Công ty Việt Á. Kết luận điều tra nêu, khi dịch COVID-19 bùng phát đợt 3 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, dù chưa có thông báo chính thức từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, ngày 29/1/2021, Phạm Duy Tuyến đã đồng ý cho Công ty Việt Á đưa nhân công, máy móc thiết bị lắp đặt tại CDC Hải Dương để thực hiện công tác xét nghiệm. Đầu tháng 2/2021, Tuyến thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt để CDC Hải Dương nhận test xét nghiệm và các vật tư sinh phẩm khác từ Việt Á. Trong quá trình hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu để thanh toán tiền cho Việt Á, để đảm bảo thanh toán đúng giá Việt Á đưa ra, Tuyến chỉ đạo Kế toán trưởng CDC Hải Dương phối hợp với đại diện Công ty Việt Á lấy báo giá của Việt Á và các đơn vị khác, trong đó giá của công ty Việt Á là thấp nhất và bảo vệ được đơn giá của Việt Á. Trên cơ sở làm thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, Phạm Duy Tuyến ký 4 hợp đồng giữa CDC Hải Dương và Công ty Việt Á về cung cấp test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm khác, CDC Hải Dương thanh toán gần 148 tỷ đồng cho Công ty Việt Á từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó thanh toán hơn 106 tỷ cho hơn 226.000 test xét nghiệm, gây thiệt hại hơn 73,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước khi CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á, ông Phạm Duy Tuyến và Phan Quốc Việt đã thỏa thuận, thống nhất, sau khi thanh toán, Công ty Việt Á sẽ chi lại cho ông Tuyến và một số lãnh đạo tỉnh Hải Dương số tiền từ 20 - 25% giá trị hợp đồng, để CDC Hải Dương ưu tiên sử dụng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Theo thỏa thuận trên, từ ngày 19/5/2021 đến 19/11/2021, Phạm Duy Tuyến đã 3 lần nhận tổng số tiền 27 tỷ đồng từ Công ty Việt Á. Để nhận số tiền này, Tuyến đã cung cấp hai tài khoản ngân hàng để Công ty Việt Á chuyển 27 tỷ đồng. Việt Á đã chuyển 22 tỷ đồng đến tài khoản của Phạm Văn Cường, bảo vệ của CDC Hải Dương (bạn học của Tuyến) và 5 tỷ đồng đến tài khoản của bà Nguyễn Thị Hiển, chủ tiệm vàng Kim Hiển (có mối quan hệ thông gia với vợ Tuyến). Sau khi nhận số tiền trên, ông Tuyến đã đưa cho ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương 600 triệu đồng và 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng); đưa ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, 7 tỷ đồng; đưa ông Nguyễn Mạnh Cường, cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương 300 triệu đồng; đưa một số lãnh đạo, cán bộ CDC Hải Dương tổng số tiền 2,12 tỷ đồng và nhờ Phạm Văn Cường, bảo vệ CDC Hải Dương mở một sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng. Số còn lại ông Tuyến sử dụng cá nhân, nhưng không nhớ việc chi tiêu. Hiện nay, vợ ông Tuyến đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 12,3 tỷ đồng. Khai với cơ quan điều tra, Phạm Duy Tuyến thừa nhận hành vi chỉ đạo, thông đồng với Công ty Việt Á và đơn vị thẩm định giá hợp thức hồ sơ thầu để Công ty Việt Á trúng thầu, ký hợp đồng, thanh toán tiền cho Việt Á theo đơn giá Việt Á đưa ra là không đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Cơ quan công an kết luận, hành vi của Phạm Duy Tuyến đã phạm tội nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự, số tiền nhận hối lộ 27 tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Báo cáo rõ vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu sau giám sát. Nguồn: VTV1

