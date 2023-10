Nhà xe Thành Bưởi bị kiểm tra: Hàng loạt vi phạm về kinh doanh vận tải

Đồng loạt kiểm tra trụ sở, chi nhánh nhà xe Thành Bưởi



Ngày 26/10, Công an TP HCM phối hợp với nhiều lực lượng chức năng kiểm tra trụ sở chính Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) tại số 266 - 272 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5 (TP HCM).

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra các chi nhánh của Công ty TNHH Thành Bưởi tại 266-272 Lê Hồng Phong (phường 4, quận 5); 630 Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh) và tại 48C Xa lộ Hà Nội (đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức, TPHCM).

Cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hoạt động bến xe khách của Công ty TNHH Thành Bưởi tại đường Lữ Gia, phường 9 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Công ty TNHH Thành Bưởi được thành lập từ năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa, cho thuê xe…Website của Công ty TNHH Thành Bưởi cho biết, người chịu trách nhiệm pháp luật là ông Lê Đức Thành.

Trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi bị kiểm tra.

Động thái trên diễn ra sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 30/9 giữa xe khách BKS 50F-004.83 của Công ty TNHH Thành Bưởi với xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và 4 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra dữ liệu trên hệ thống giám sát hành trình cho thấy, khi va chạm xe khách Thành Bưởi chạy tốc độ 69km/h, trong khi đoạn đường này có tốc độ cho phép tối đa 50km/h.

Quá trình điều tra ban đầu, tài xế xe Thành Bưởi Hoàng Văn Tính khai nhận, thời điểm gây ra tai nạn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu kiểm tra toàn diện một số nhà xe đang hoạt động sau khi xảy ra vụ va chạm giữa xe khách Thành Bưởi với xe 16 chỗ làm 9 người thương vong ở Đồng Nai.

Tại buổi họp báo chiều 19/10, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP HCM, đã thông tin về hành vi né thuế, phí của nhà xe Thành Bưởi.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, sau khi Cục thuế và Sở GTVT làm rõ các thông tin phản ánh, nếu có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các hành vi như trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; cấp phép sai quy định... thì hai đơn vị nói trên sẽ chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an thành phố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố đã ghi nhận thông tin vụ việc, giao cho đơn vị nghiệp vụ có liên quan để chủ động nắm tình hình, phối hợp xử lý.

Sở GTVT chuyển hồ sơ vụ xe Thành Bưởi sang Công an TP HCM

Tại cuộc họp báo ngày 26/10 do UBND TPHCM tổ chức, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An đã thông tin về tiến độ, tình hình kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty Thành Bưởi.

Theo đó, chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra đã thông báo kết luận kiểm tra đối với Công ty Thành Bưởi tại Thanh tra Sở GTVT.

Thông báo của Sở GTVT TPHCM về việc thanh tra đối với Công ty TNHH Thành Bưởi nêu rõ hàng loạt vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải tại Công ty Thành Bưởi.

Theo đó, về phương tiện và quản lý phương tiện, Công ty TNHH Thành Bưởi không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện theo quy định từ phần mềm quản lý phương tiện nội bộ của công ty. Bên cạnh đó, công ty không cập nhật đầy đủ lịch sử hoạt động của xe (số chuyến trong tháng, số chuyến tích lũy) trên phần mềm quản lý xe.

Hiện trường vụ xe Thành Bưởi gây tai nạn trên quốc lộ 20, Đồng Nai làm 5 người tử vong.

Về kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái liên tục (quá 4 giờ) và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày (quá 10 giờ) theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Một số trường hợp lái xe vi phạm không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định, hoặc sử dụng thẻ nhận dạng của lái xe khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe chở khách. Có nhiều trường hợp xe vi phạm vượt quá tốc độ 5 lần/tháng. Công ty không cập nhật thông tin họ và tên người lái xe, số giấy phép lái xe, đối với một số phương tiện theo quy định.

Về quản lý lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, công ty không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe, không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của lái xe, lý lịch hành nghề lái xe vào phần mềm nội bộ quản lý nhân sự theo quy định.

Công ty Thành Bưởi tổ chức đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, vi phạm quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Người của công ty ký kết các hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch lữ hành bằng xe ô tô từ tỉnh Lâm Đồng đi TP HCM, nhưng chưa được người đại diện pháp nhân của công ty ủy quyền ký hợp đồng là không đúng quy định.

Về hợp đồng vận chuyển hàng hóa và giấy vận tải, hợp đồng vận chuyển hàng hóa của công ty chưa đầy đủ thông tin theo quy định, thiếu các thông tin về lái xe, xe, hợp đồng, giá trị hợp đồng. Giấy vận tải thiếu thông tin xếp, dỡ hàng hóa lên, xuống xe…

Về hợp đồng vận chuyển hành khách theo hợp đồng, Công ty thường tổ chức đón khách tại 1 vị trí lặp đi lặp lại nhiều lần. Hợp đồng không đầy đủ thông tin, danh sách hành khách thiếu, một số trường hợp không có hợp đồng vận chuyển…Hành trình vận chuyển trong hợp đồng không trùng khớp về thời gian, địa điểm đón với thiết bị GPS trong 1 số ngày trong tháng 1, tháng 4/2023.

Về quy trình đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông: Công ty không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông của Công ty xây dựng. Bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của Công ty không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định.

Sở GTVT TPHCM cho biết, đối với một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra, không thuộc thẩm quyền xử lý của Sở GTVT, sẽ được chuyển đến Công an TPHCM và các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét và xử lý theo quy định.

Quan điểm của Sở GTVT là kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp vận tải để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm.

Đối với các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đang tiến hành các thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của các lái xe.

>>> Mời độc giả xem thêm video Không chấp nhận lùi thời gian kiểm tra nhà xe Thành Bưởi