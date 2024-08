Nhà trẻ tại tòa nhà Hiyori Garden Tower không đảm bảo điều kiện PCCC

Thời gian qua, cư dân tại tòa nhà Hiyori Garden Tower ( Lô 2 - A2 đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) liên tục phản ánh việc Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier Đà Nẵng chiếm dụng diện tích sở hữu chung để cho Công ty CP Toàn Tâm kinh doanh Trường mầm non Việt Nhật. Đáng nói, khu vực nhà trẻ này không đảm bảo điều kiện PCCC, đã được xác định rõ tại các văn bản của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng và Đoàn kiểm tra liên ngành UBND TP Đà Nẵng.

Yêu cầu Chủ đầu tư trả mặt bằng nguyên trạng

Vào ngày 10/10/2023, Đoàn Kiểm tra liên ngành do Thượng tá Trần Văn Hướng – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng, PCCC và CNCH tại tòa nhà Hiyori Garden Tower.

Theo thiết kế nhà trẻ chỉ có 54m2, nhưng thực tế hiện nay là 351,4m2 và không có hồ sơ điều chỉnh bản vẽ thi công ghi nhận việc thay đổi phần diện tích sân chơi thành nhà trẻ.

Biên bản làm việc xác định, tòa nhà được Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình tại Văn bản 3502/SXD-CCGĐ ngày 18/5/2020. Tòa nhà cũng đã xây dựng phương án chữa cháy và được Cơ quan Cảnh sát PCCC phê duyệt theo quy định, tuy nhiên không còn đúng với thực tế hiện nay. Do đó, đề nghị tòa nhà bổ sung, điều chỉnh ngay phương án chữa cháy cơ sở.

Về công năng sử dụng, Chủ đầu tư chưa cung cấp được bản vẽ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với hạng mục nhà trẻ tại tầng 2 (hiện nay là Trường mầm non Việt Nhật). Mặt khác, hệ thống báo cháy tại khu vực nhà trẻ cũng không hoạt động. Thêm vào đó, tòa nhà bố trí cửa tại phòng máy bơm chữa cháy tầng hầm B1 không đảm bảo về giới hạn chịu lửa theo quy định.

Do đó, Đoàn liên ngành yêu cầu tòa nhà Hiyori Garden Tower kiểm tra lại hệ thống báo cháy tự động tại khu vực nhà trẻ, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, kết nối liên động với hệ thống tạo áp, hút khói, đáp ứng yêu cầu PCCC theo quy định. Đồng thời lắp đặt cửa chống cháy tại khu vực trạm bơm.

Đoàn liên ngành đặc biệt đề nghị không tự ý sạc xe điện tại khu vực để xe, bố trí trạm sạc điện phải được sự đồng ý của Cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền...

Công văn của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu trả lại diện tích sân chơi đang tận dụng làm nhà trẻ

Tiếp đó, ngày 02/02/2024, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng có Công văn số 144/PCCC&CNCH-CTPC do Thượng tá Trần Văn Hướng ký, yêu cầu tòa nhà Hiyori Garden Tower thực hiện các điều kiện an toàn PCCC&CNCH.

Tại văn bản này, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Toàn Tâm trả lại nguyên trạng mặt bằng bố trí công năng theo thiết kế đã được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền thẩm duyệt về PCCC ( trả lại diện tích sân chơi đang tận dụng làm nhà trẻ); thực hiện đúng quy định về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các hạng mục cải tạo, thay đổi công năng theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC.



Công văn cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier Đà Nẵng, Công ty CP Toàn Tâm khẩn trương thực hiện kiến nghị nêu trên trước ngày 28/2/2024. Khi hết thời hạn nêu tại Công văn này, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tổ chức kiểm tra cơ sở để xem xét việc khắc phục các tồn tại, vi phạm. Nếu không khắc phục sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lùm xùm chưa có hồi kết

Mặc dù Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã yêu cầu, tuy nhiên, Ban Quản trị tòa nhà (đã được UBND Phường An Hải Đông công nhận tại Quyết định số 178 ngày 25/04/2023) cho biết, đến nay, 2 công ty vẫn chưa hoàn trả diện tích sân chơi đang tận dụng làm nhà trẻ, tức là Trường mầm non Việt Nhật hiện nay và cũng chưa được cấp phép an toàn PCCC.

Cư dân tòa nhà Hiyori Garden Tower "bóc phốt" chủ đầu tư và Trường mầm non Việt Nhật

Tại Công văn số 43/2024/CV-BQT ngày 4/7/2024 gửi UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng và UBND quận Sơn Trà... báo cáo hành vi không đúng quy định của Chủ đầu tư và một số cá nhân cố gắng duy trì hạng mục nhà trẻ xây dựng không phép tại tầng 2 tòa nhà Hiyori Garden Tower thông qua cuộc họp ngày 14/6/2024, Ban Quản trị khẳng định, hạng mục nhà trẻ diện tích 351,4m2 là công trình xây dựng không phép. Bởi hạng mục này không có trong hồ sơ thiết kế cơ sở đã được Cục quản lý hoạt động xây dựng (Bộ xây dựng) thẩm định và thông qua tại Công văn số 88/HĐXD-QLKT ngày 25/1/2017; và GPXD số 989/GPXD ngày 03/05/2017 của Sở Xây dựng. Theo hồ sơ dự án, đây là diện tích sân chơi thuộc sở hữu chung của cư dân tòa nhà. Nhưng chủ đầu tư đã biến diện tích sở hữu chung này thành sở hữu riêng, cho thuê hưởng lợi bất chính. Ban Quản trị nhấn mạnh, do xây dựng không đúng thiết kế và giấy phép xây dựng đã cấp, nên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng có Công văn số 144/PCCC&CNCH-CTPC ngày 02/02/2024 yêu cầu 2 công ty trả lại nguyên trạng mặt bằng bố trí công năng theo thiết kế đã được phê duyệt (trả lại diện tích sân chơi đang tận dụng làm nhà trẻ). Ban Quản trị đã nhiều lần góp ý và đôn đốc tuy nhiên Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier Đà Nẵng vẫn chây ỳ không thực hiện. Theo Ban Quản trị, hiện Trường mầm non Việt Nhật đã hoạt động gần 4 năm nay trong điều kiện không đảm bảo an toàn PCCC, không đúng giấy phép xây dựng, không đúng hồ sơ thiết kế. Chủ đầu tư hưởng lợi bất chính từ việc cho thuê nhà trẻ kinh doanh. Do đó, Ban Quản trị đã có Công văn số 43/2024/CV-BQT ngày 4/7/2024 đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế, hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng diện tích sân chơi.

Hợp đồng cho thuê vị trí đặt biển hiệu đã hết hạn

Mới đây nhất, Ban Quản trị có Công văn số 54/2024/CV-BQT ngày 8/8/2024 gửi Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier Đà Nẵng, Công ty CP Toàn Tâm đề nghị thực hiện tháo dỡ, thu hồi tài sản đang lấn chiếm phần sở hữu chung liên quan Trường mầm non Việt Nhật (lần 4).



Bởi Hợp đồng cho thuê vị trí đặt biển hiệu số 1501/2024/HĐTMB/MNVN-PMC ký ngày 15/01/2024 giữa Công ty CP Quản lý & Khai thác Tòa nhà VNPT (PMC) và Công ty CP Toàn Tâm có thời hạn từ 15/01/2024 đến hết ngày 31/07/2024 và đến nay đã hết hạn cho thuê. Mặt khác, Trường mầm non Việt Nhật gắn, treo một số tài sản, bảng biểu tại khu vực tường bao mặt ngoài thuộc phần sở hữu chung của cư dân tòa nhà.

