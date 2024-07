Đồng Nai: Gói thầu PCCC trường Tân Hạnh có về tay Hoàng Gia?

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Gói thầu nêu trên thuộc dự án Trường THCS Tân Hạnh được UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) phê duyệt tại Quyết định 1755/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 với tổng mức đầu tư 93,362 tỷ đồng. UBND TP Biên Hòa giao Ban Quản lý dự án Biên Hòa chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Công ty CP xây dựng Quốc Tế tổ chức mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH phòng cháy Hoàng Gia có địa chỉ tại KP Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập năm 2012 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Hàng hóa, xây lắp, tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật ông Phạm Hùng Anh.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2014 đến nay đã tham gia và trúng 156/214 gói thầu, trượt 41 gói, 8 gói chưa có kết quả, 9 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 619,813 tỷ đồng (với 8,933 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập 205,802 tỷ đồng, với vai trò liên danh 414,010 tỷ đồng. Từng "đấu" với 95 nhà thầu thắng 32/78 gói, thua 36 gói, 7 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Từng liên danh với 24 nhà thầu thắng 23/24 gói, 1 gói chưa có kết quả.

Là khách hàng của một số bên mời thầu như: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Giang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Thịnh; Ban quản lý dự án huyện Thống Nhất...

Nhà thầu hiện, đang chờ kết quả:

Gói thầu số 10 (thiết bị): Mua sắm trang thiết bị học tập và đồ dùng học tập thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tân Lập, do Ban quản lý dự án huyện Trảng Bom làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 3,219 tỷ đồng, Liên danh Công ty Cổ Phần Thi Trần - Công ty TNHH Phòng Cháy Hoàng Gia cạnh tranh cùng 3 nhà thầu khác dự thầu với giá 3,093 tỷ đồng;

Gói thầu số 8 (Hỗn hợp): Hệ thống PCCC, báo cháy, chống sét thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Trí do Ban quản lý dự án huyện Trảng Bom làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 1,098 tỷ đồng, Công ty TNHH Phòng Cháy Hoàng Gia dự thầu với giá 980 triệu đồng;

Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom đã phê duyệt Quyết định 239/QĐ-QLDA, công nhận KQLCNT Gói thầu số 17 (xây lắp+thiết bị): Hệ thống PCCC, báo cháy, chống sét. Nguồn MSC

Gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thuộc dự án cùng tên do Công an tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 2,244 tỷ đồng, Công ty TNHH Phòng Cháy Hoàng Gia dự thầu với giá 2,240 tỷ đồng;