Đà Nẵng: Phát hiện nuôi nhốt trái phép 12 cá thể rùa

Ngày 09/08, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều vụ vi phạm nhập lậu hàng hóa và nuôi trái phép rùa.

Cụ thể, ngày 5/8, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Cẩm Lệ phối hợp Lực lượng Kiểm lâm cơ động kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Cách Mạng Tháng 8 (thuộc phường Hòa Thọ Đông).

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện ông N.T.H (SN 1991; trú tỉnh Kiên Giang) đang nuôi, nhốt 12 cá thể rùa trái quy định pháp luật. Mỗi cá thể rùa có khối lượng trên 8kg, đang nuôi nhốt trong phòng vệ sinh của nhà nghỉ.

Đàn rùa được nuôi, nhốt trong nhà vệ sinh

Cơ quan chức năng ngay lập tức tiến hành lập biên bản, tạm giữ số rùa trên để tiếp tục tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vào lúc 10h15 ngày 08/08, Đội Cảnh sát kinh tế - Môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng kiểm tra kho hàng tại số 65 Phan Đình Thông, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn do ông M.V.T (25 tuổi, trú phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) làm chủ.

Đồ gia dụng không hóa đơn chứng từ (ảnh CA) Qua kiểm tra, Công an phát hiện 672 sản phẩm đồ gia dụng có bao bì, nhãn mác từ nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ông M.V.T cho biết, số hàng hoá nói trên được cơ sở đặt mua trên mạng với mục đích kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.



Đội Cảnh sát kinh tế - Môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nói trên và tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 2/8, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Cẩm Lệ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số 241 Bùi Tấn Diên (thuộc phường Hòa An) của Công ty TNHH An Thịnh Food do ông T.C.Q (SN 1991) làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện cơ sở có 50kg thịt trâu, 40kg sườn heo, 20kg đùi gà, 10kg chả cua đông lạnh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không nhãn hàng hóa. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số thực phẩm trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an Nghệ An phát hiện nhiều cá thể hổ được nuôi nhốt trái phép:

(Nguồn: NTV)