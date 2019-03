Lý lịch tù tội của Tuấn “thần đèn”, trùm cho vay lãi cắt cổ ở xứ Thanh

Công an TP Thanh Hoá vừa bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, SN 1974, (tức Tuấn “thần đèn”), trú ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa cùng đồng bọn để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Trong ảnh: Khám xét nơi ở của Tuấn "thần đèn" năm 2012 (ảnh: Công an Thanh Hóa)Theo báo Công an nhân dân, Tuấn "thần đèn" là một trong những "trùm" giang hồ ở Thanh Hoá với tính côn đồ, hung hãn, sẵn sàng thanh toán bất cứ ai khiến hắn không vừa lòng. Trong ảnh: Bắt giữ Tuấn "thần đèn" năm 2012 (ảnh: Công an Thanh Hóa)Xuất thân từ "nghề" trộm cắp vặt, từng có nhiều tiền án, tiền sự, tuy nhiên, mỗi lần ra tù, Tuấn lại có thêm những "chiêu" làm ăn mới. Trong ảnh: Rất đông người dân có mặt tại tòa theo dõi xét xử Tuấn "thần đèn" năm 2014 (ảnh: Người Lao động) Khi thanh thế lớn dần, Tuấn chuyển sang cầm đồ, đặc biệt là làm "tín dụng đen", cho vay lãi nặng. Trong ảnh: Hàng chục chiến sĩ công an được huy động bảo vệ phiên tòa năm 2014 (ảnh: Người Lao động) Khi đến thời hạn người vay chưa trả, lập tức Tuấn sai đồng bọn đến bắt viết giấy vay tiền mới bao gồm cả tiền gốc là lãi. Cứ như thế, người vay tiền bị "lãi chồng lãi" với mức tiền mới gấp nhiều lần gốc khiến ngày càng không có khả năng trả nợ. Trong ảnh: Tuấn "thần đèn" (giữa) tại phiên tòa năm 2014 (ảnh: Người Lao động) Đến lúc đó, Tuấn giở mặt, cho đàn em đến đe dọa, chửi bới, ném chất bẩn vào nhà nạn nhân, nặng hơn nữa là khống chế, đánh đập gây thương tích rồi ép nạn nhân phải bán nhà, cầm cố tài sản cho hắn với giá rẻ mạt. (ảnh: Công an nhân dân) Theo Chính phủ, năm 2012 Tuấn “thần đèn” cùng một số người khác đã có hành vi đe dọa, đánh đập gây tổn hại sức khỏe của một người dân khi nạn nhân vay tiền với lãi suất cao nên mất khả năng trả nợ. (ảnh: Công an cung cấp) Thời điểm đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của Tuấn “thần đèn” và đồng bọn. Trong ảnh: Rất nhiều người dân Thanh Hoá đã có mặt trong buổi công an khám xét nhà Tuấn “thần đèn”. (ảnh: Gia đình Xã hội) Đến tháng 4/2014, Tuấn “thần đèn” bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử và tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “gây tổn hại sức khỏe cho người khác”. Ra tù, Tuấn tiếp tục trở lại vai trò “ông trùm” với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn. Để che giấu tội lỗi, Tuấn thường chỉ đứng sau chỉ đạo đồng bọn, rất hiếm khi ra mặt trực tiếp. (ảnh: zing.vn) Tuấn "thần đèn" sở hữu hàng chục căn nhà, tập trung thành cả dãy trên phố Lê Hoàn, sở hữu dàn xe sang: Lexus, BMW, Mercedes, Porsche. Tuấn "thần đèn" còn sở hữu nhiều biệt thự nhờ bảo kê, hoạt động tín dụng đen. (Ảnh: 24h.com)

